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الرئيسية | رياضة | السودان تتأهل إلى نصف نهائي "شان المغرب"

السودان تتأهل إلى نصف نهائي "شان المغرب"

السودان تتأهل إلى نصف نهائي "شان المغرب"
هسبريس من الرباط
السبت 27 يناير 2018 - 21:26

لحق المنتخب السوداني للاعبين المحليين بنظيره المغربي إلى دور نصف نهائي "شان 2018" عقب تغلبه، مساء اليوم السبت في ملعب مراكش، على نظيره الزامبي بهدف نظيف.

وسجل سيف الدين بخيت هدف الانتصار للسودانيين، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليجعل زامبيا تغادر المنافسة القارية؛ مثل منتخب ناميبيا المقصى من نظيره المغربي بثنائية دون رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صديق حسين السبت 27 يناير 2018 - 21:47
مبروك لصقور الجديـــــــــان و عقبال التـأهل للنهائي ان شاءت الاقدار و الف مبـروك للفريق المغربـي الشقيـــــــــــــــــق
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2 - حلم الوحدة السبت 27 يناير 2018 - 22:21
مبروك لأشقائنا السودانيين يستاهلو
أتمنى فوز المنتخب المغربي بالشان وأتمناه بعد ذلك للمنتخب السوداني بالدرجة الثانية
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