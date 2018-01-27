السودان تتأهل إلى نصف نهائي "شان المغرب"

هسبريس من الرباط

لحق المنتخب السوداني للاعبين المحليين بنظيره المغربي إلى دور نصف نهائي "شان 2018" عقب تغلبه، مساء اليوم السبت في ملعب مراكش، على نظيره الزامبي بهدف نظيف.

وسجل سيف الدين بخيت هدف الانتصار للسودانيين، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليجعل زامبيا تغادر المنافسة القارية؛ مثل منتخب ناميبيا المقصى من نظيره المغربي بثنائية دون رد.