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كُتّاب وآراء
الخليفي يؤكد استمرار نيمار في باريس سان جرمان
أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن النجم البرازيلي نيمار سيبقى داخل أسوار ملعب الأمراء في الموسم المقبل "بنسبة 2000%".
جاءت تصريحات الخليفي في ظل الشائعات الأخيرة عن رحيل نيمار ليؤكد، عقب لقاء ناديه أمس برسم الدوري الفرنسي، أنه "سيبقى ليس بنسبة 100% بل 2000%".
وأوضح رئيس النادي أنه يبتسم حين يسمع مثل تلك الشائعات عن النجم البرازيلي نيمار لأنها ليست حقيقية، مؤكدا أن اللاعب السابق لبرشلونة "سعيد جدا" في باريس.
وتابع: "وقعنا عقدا لخمس سنوات مرت منها 4 أشهر. لا أعتقد أنه يرغب في الرحيل أو يفكر في الرحيل"، وقال إنه "لا يجب الاستماع لمثل هذه الشائعات لأن نيمار لاعب رائع، وهناك تواصل بينه وبين الجماهير".