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الرئيسية | رياضة | الخليفي يؤكد استمرار نيمار في باريس سان جرمان

الخليفي يؤكد استمرار نيمار في باريس سان جرمان

الخليفي يؤكد استمرار نيمار في باريس سان جرمان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 28 يناير 2018 - 02:48

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن النجم البرازيلي نيمار سيبقى داخل أسوار ملعب الأمراء في الموسم المقبل "بنسبة 2000%".

جاءت تصريحات الخليفي في ظل الشائعات الأخيرة عن رحيل نيمار ليؤكد، عقب لقاء ناديه أمس برسم الدوري الفرنسي، أنه "سيبقى ليس بنسبة 100% بل 2000%".

وأوضح رئيس النادي أنه يبتسم حين يسمع مثل تلك الشائعات عن النجم البرازيلي نيمار لأنها ليست حقيقية، مؤكدا أن اللاعب السابق لبرشلونة "سعيد جدا" في باريس.

وتابع: "وقعنا عقدا لخمس سنوات مرت منها 4 أشهر. لا أعتقد أنه يرغب في الرحيل أو يفكر في الرحيل"، وقال إنه "لا يجب الاستماع لمثل هذه الشائعات لأن نيمار لاعب رائع، وهناك تواصل بينه وبين الجماهير".

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