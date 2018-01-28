الخليفي يؤكد استمرار نيمار في باريس سان جرمان

هسبريس ـ مُتابعة

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن النجم البرازيلي نيمار سيبقى داخل أسوار ملعب الأمراء في الموسم المقبل "بنسبة 2000%".

جاءت تصريحات الخليفي في ظل الشائعات الأخيرة عن رحيل نيمار ليؤكد، عقب لقاء ناديه أمس برسم الدوري الفرنسي، أنه "سيبقى ليس بنسبة 100% بل 2000%".

وأوضح رئيس النادي أنه يبتسم حين يسمع مثل تلك الشائعات عن النجم البرازيلي نيمار لأنها ليست حقيقية، مؤكدا أن اللاعب السابق لبرشلونة "سعيد جدا" في باريس.

وتابع: "وقعنا عقدا لخمس سنوات مرت منها 4 أشهر. لا أعتقد أنه يرغب في الرحيل أو يفكر في الرحيل"، وقال إنه "لا يجب الاستماع لمثل هذه الشائعات لأن نيمار لاعب رائع، وهناك تواصل بينه وبين الجماهير".