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الرئيسية | رياضة | تأجيل عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بمصر

تأجيل عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بمصر

تأجيل عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بمصر
هسبريس - متابعة
الأحد 28 يناير 2018 - 14:06

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية والجهات الأمنية في مصر يخطرهم فيه برفض عدد كبير من الأندية عودة الجماهير إلى الدور الثاني لمنافسات الدوري بمختلف أقسامه.

وكشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عن أنه تم إخطار الجهات الأمنية برفض الأندية عودة الجماهير للمدرجات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية في الموسم الجاري.

وأعلن سويلم في تصريحات صحفية اليوم أنه تم إرجاء عودة الجماهير للملاعب المصرية إلى الموسم الجديد بشكلها الطبيعي والتدريجي بعد مراجعة إجراءات تأمين الملاعب بالشروط التي حددتها الجهات الأمنية خاصة في المدرجات من وضع كاميرات وأجهزة كشف عن المعادن والمواد المشتعلة وغيرها من االمحظورات.

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