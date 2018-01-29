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البنزرتي: رحيل بنشرقي لا يشكّل إزعاجا للوداد
الاثنين 29 يناير 2018 - 07:25
اعْتبر فوزي البنزرتي، المدرّب الجديد لفريق الوداد البيضاوي، أن رحيل المهاجم أشرف بنشرقي، وانتقاله إلى صفوف الهلال السعودي، لن يؤثر على الفريق.
وقال مدرب للوداد في تصريحات صحفية "لست قلقا من رحيل بنشرقي، لدي ثقة في باقي لاعبي الفريق، لأنه في اعتقادي لاعب واحد غير مؤثّر، فنجاح منظومة اللعب يكون أساسه العمل الجماعي وليس الفردي" .
وأضاف البنزرتي "أخبرت سعيد الناصيري، أن رحيل اللاعب لا يمثل لي أي إزعاج، فهناك أجواء من التفاؤل والحماس بين اللاعبين، وهي التي ستساعد الفريق على تحقيق أهدافه".