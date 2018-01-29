البوزيدي يبدي رضاه عن "قراصنة سلا" في دبي

هسبورت - محمد فنكار*

قال سعيد البوزيدي، مدرب جمعية سلا لكرة السلة، إنه راضٍ عن حصيلة فريقه في بطولة دبي الدولية بعد احتلاله المركز الثالث، رغم كل ما عاناه الفريق من حيف تحكيمي في دور نصف النهائي.

وكشف البوزيدي في تصريح لـ"هسبورت" أن الدوري عرف مشاركة فرق تسبقها سمعتها وتاريخها الكبير في كرة السلة، حيث واجه أندية متوجة بلقب آسيا وبطولة العرب مثل الرياضي وهومنتمن من لبنان، وكانت المنافسة جد قوية بين كل الفرق، علما أن الفريق السلاوي يلعب كبطل للنسخة السابقة لهذه وبطل إفريقيا، مبرزا أن اللاعبين أبلوا البلاء الحسن رغم غياب عنصرين هامين للإصابة مثل النجم عبد الحكيم زويتة ومحمد شوعا.

وتحدث مدرب الجمعية السلاوية عن تعرض فريقه لظلم تحكيمي لصالح خصمه في دور النصف أمام هومنتمن اللبناني، وذلك من أجل حضور كبير لمشجعي هذا الأخير في المباراة النهائية، لكن الفريق السلاوي قام بما عليه وواصل تألقه وكسب احترام المنافسين بأداء لاعبيه، وتأكد ذلك من خلال تتويج اللاعب عبد الرحيم نجاح كأحسن لاعب إرتكاز وواين أرنولد كأحسن مسجل ثلاثيات، وهو ما يؤكد استمرار الفريق في الريادة.

وتمكّن فريق الجمعية السلاوية من احتلال المركز الثالث في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد انتصاره على حساب فريق الحكمة اللبناني، بنتيجة 93-89، وحصد نتائج مبهرة في خلال الموسم الماضي بتتويجه بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة التي أقيمت بتونس، واحتل الصف الثاني في البطولة العربية التي احتضنتها قاعة البوعزاوي بسلا.

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