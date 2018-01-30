"غاريدو" ينتقد غياب تقوية الرجاء خلال "الميركاتو"

هسبورت - عمر الشرايبي*

عَبّر الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرّب فريق الرجاء البيضاوي، عن عدم رضاه عن طريقة تدبير "النادي الأخضر" لمرحلة انتقالات الشتوية، إذ لم ترق إلى حجم تطلّعاته ومدى الخصاص الذي تعرفه تركيبته البشرية، المقبلة على خوض غمار الشطر الثاني من البطولة الاحترافية المغربية والمشاركة في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال غاريدو في تصريح لـ"هسبورت"، إنه كان يرغب في ضم مهاجمين يشغلان مركز "رأس الحربة"، خلال فترة "المركاتو" المنقضية قبل أيام، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا، على حد تعبيره، في إشارة من المدرب الإسباني إلى عدم توفير السيولة المادية من أجل تلبية طلبات الإطار الفني، لاسيما أن الأخير ظل يلوّح منذ المباريات الأخيرة في الشطر الأوّل من البطولة، إلى ضرورة تعزيز بعض المراكز داخل تشكيلة الرجاء بلاعبين لسد بعض الثغرات في التركيبة البشرية للفريق "الأخضر".

في سياق مرتبط، بدا غاريدو منزعجا من المشاكل والوضع الداخلي المضطرب للرجاء البيضاوي، ويتطلّع لتسويتها في أقرب وقت، كما أسر بذلك في تصريحه لـ"هسبورت"، خاصّة مع اقتراب استئناف الفريق لغمار المنافسات بعد نهاية فترة توقّف البطولة بسبب احتضان المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، والذي عبّر في مناسبات سابقة عن تشبّثه بالاستمرار رفقة النادي إلى غاية نهاية العقد الذي يربطه بالنادي، نهاية الموسم الجاري، نفى في حديثه لـ"هسبورت" أن يكون قد توصّل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي الإسماعيلي المصري من أجل الإشراف على تدريبه خلال المرحلة المقبلة، كما تم تناقله عبر وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية.

جدير بالذكر، أن "ميركاتو الرجاء" شهد مغادرة العميد عصام الراقي إلى صفوف فريق الرائد السعودي، بالإضافة إلى انتداب كل من عبد العظيم خضروف قادما من الوداد البيضاوي واللاعب الدولي السابق منير عوبادي، فيما توصّل المدافع جواد اليميق إلى اتفاق مع مسؤولي فريق جنوة الإيطالي، من أجل الانتقال إلى "الكالتشيو".

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