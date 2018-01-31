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الرئيسية | رياضة | فرجة تلفزية مجانية للقاء المغرب وليبيا بـ"الشان"

فرجة تلفزية مجانية للقاء المغرب وليبيا بـ"الشان"

فرجة تلفزية مجانية للقاء المغرب وليبيا بـ"الشان"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يناير 2018 - 09:34

أعلن محمد عمور، رئيس التحرير بقناة "بي إن سبورتس"، أن نقل مباراة المنتخب المغربي للاعبين المحليين ونظيره الليبي، برسم نصف نهائي "الشان"، سيتم دون تشفير على قنوات beIN SPORTS ؛ كما رقن، على حسابه في "فيسبوك"، أن المواجهة سيتم نقلها فضائيا على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وقناة "ليبيا الأحرار".

"أسود الأطلس" و"الفرسان"، المتواجهان مساء اليوم الأربعاء ضمن التظاهرة القارية التي تحتضنها المملكة، عبرا دور ربع النهاية على حساب منتخبي ناميبيا والكونغو، مع احترام التوالي، ضامنين تواجدا للفضاء المغاربي في اللقاء النهائي.

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