السلامي: الحضور في "نهائي الشان" أهم من تسجيل الأهداف بكثرة

هسبورت - محمد أمين متبار*

اعتبر جمال السلامي، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، مردود اللاعبين جيدا خلال المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب الليبي اليوم الأربعاء لحساب نصف نهائي "شان 2018"، والتي آلت نتيجتها إلى "الأسود" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشدد على أنه "قسم الجهد على جميع اللاعبين من أجل التغلب على الخصم الليبي".

وأضاف السلامي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، أنه طالب اللاعبين قبل المباراة بتوخي الحذر من الهجمات الخاطفة للنخبة الليبية، وعدم إتاحة مساحات كبيرة لمهاجميها. "لم يكن من المقبول خوض اللقاء بمد هجومي غير محسوب، على حساب توازن الفريق"، يزيد الإطار الوطني.

وعن إشراكه زكرياء حدراف بديلا خلال المباراة، رغم تألقه في المباريات السابقة، أوضح سلامي أنه كان من الضروري الإبقاء على بعض اللاعبين المميزين على دكة الاحتياط، حتى يستفيد الفريق من تجديد دماء وروح المجموعة.

وأكد مدرب "الأسود المحلية" أنه تعامل مع مجريات اللقاء حسب تقلبات النتيجة، وكذا تغييرات المنتخب الليبي الذي أقحم مهاجمين كثر بعد أن اهتزت شباكه، مشيرا في الآن ذاته إلى أن "تسجيل ثلاثة أهداف ليس أمرا سهلا، والأهم هو ضمان العبور إلى النهائي بعيدا عن كون الفوز قد تم بسبعة أو ثمانية أهداف"، وفق تعبيره.

جمال السلامي تطرق إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها المملكة، وشدد على أنه لا يفضل مواجهة منتخب دون آخر، وأنه يحترم المنتخبين النيجيري والسوداني ويرحب بمواجهة أحدهما، مردفا: "سنحضر بشكل جيد للقاء النهائي بغض النظر عن الخصم؛ وعيننا على اللقب".

من جهة أخرى؛ أرجع مدرب المنتخب الليبي للاعبين المحليين، محمد عمر المريامي، احتجاجه الكبير بمعية طاقمه ولاعبيه على التحكيم، إلى "احتساب الحكم أخطاء كثيرة لصالح المنتخب المغربي، وإيقاف هجمات ليبيا في أوقات حساسة، بطريقة ذكية، وإعلان أخطاء غير موجودة"، وفق تعبيره ضمن الندوة التي جاءت بعد المواجهة.

وعبر مدرب المنتخب الليبي عن رضاه عن أداء كل لاعبيه، وقال: "قمنا بعمل كبير، التعب نال منا كثيرا بسبب خوضنا شوطين إضافيين في المباراة الأخيرة برسم دور ربع النهاية، وتكبدنا عناء السفر من أكادير إلى الدار البيضاء بقضاء ساعات طويلة على الطريق".

المريامي انتقد بشكل كبير اللجنة المنظمة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الساهرة على أطوار "شان 2018"، بسبب "المشاكل التي واجهت المنتخب الليبي في تنقله بين أكادير والدار البيضاء، إذ اضطرت المجموعة إلى الانتظار ساعات طويلة في المطار قبل الوصول في وقت متأخر، ما أثر على البرنامج المسطر".

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