24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:35
|18:01
|19:17
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- رئيس الاتحاد الليبي يشيد بدعم الجماهير المغربية
- برحيل .. الراقصة ولمجرد
- مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب*
- لأول مرة .. "ملعب فيصل" يستقبل عائلات سعودية
- صادرات الساعات السويسرية تعاود الارتفاع بالعالم
الفوضى غير الخلاقة من الفن والرياضة إلى الدين والسياسة (5.00)
- شرطة فرنسا تعتقل المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة "الاغتصاب" - (109)
- إعلامي معارض يلجأ إلى "المغرب وأمّ السيسي" لانتقاد الرئيس المصري - (106)
- "إفلاس دوزيم" يدخل البرلمان .. والأعرج يرمي الخسائر إلى "المالية" - (95)
- المنتخب المغربي للمحليين يعبر ليبيا نحو لقاء التتويج بكأس إفريقيا - (69)
- مخطط "المغرب الأخضر" الفلاحي يثير إعجاب زعماء بلدان إفريقية - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلامي: الحضور في "نهائي الشان" أهم من تسجيل الأهداف بكثرة
اعتبر جمال السلامي، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، مردود اللاعبين جيدا خلال المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب الليبي اليوم الأربعاء لحساب نصف نهائي "شان 2018"، والتي آلت نتيجتها إلى "الأسود" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشدد على أنه "قسم الجهد على جميع اللاعبين من أجل التغلب على الخصم الليبي".
وأضاف السلامي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، أنه طالب اللاعبين قبل المباراة بتوخي الحذر من الهجمات الخاطفة للنخبة الليبية، وعدم إتاحة مساحات كبيرة لمهاجميها. "لم يكن من المقبول خوض اللقاء بمد هجومي غير محسوب، على حساب توازن الفريق"، يزيد الإطار الوطني.
وعن إشراكه زكرياء حدراف بديلا خلال المباراة، رغم تألقه في المباريات السابقة، أوضح سلامي أنه كان من الضروري الإبقاء على بعض اللاعبين المميزين على دكة الاحتياط، حتى يستفيد الفريق من تجديد دماء وروح المجموعة.
وأكد مدرب "الأسود المحلية" أنه تعامل مع مجريات اللقاء حسب تقلبات النتيجة، وكذا تغييرات المنتخب الليبي الذي أقحم مهاجمين كثر بعد أن اهتزت شباكه، مشيرا في الآن ذاته إلى أن "تسجيل ثلاثة أهداف ليس أمرا سهلا، والأهم هو ضمان العبور إلى النهائي بعيدا عن كون الفوز قد تم بسبعة أو ثمانية أهداف"، وفق تعبيره.
جمال السلامي تطرق إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها المملكة، وشدد على أنه لا يفضل مواجهة منتخب دون آخر، وأنه يحترم المنتخبين النيجيري والسوداني ويرحب بمواجهة أحدهما، مردفا: "سنحضر بشكل جيد للقاء النهائي بغض النظر عن الخصم؛ وعيننا على اللقب".
من جهة أخرى؛ أرجع مدرب المنتخب الليبي للاعبين المحليين، محمد عمر المريامي، احتجاجه الكبير بمعية طاقمه ولاعبيه على التحكيم، إلى "احتساب الحكم أخطاء كثيرة لصالح المنتخب المغربي، وإيقاف هجمات ليبيا في أوقات حساسة، بطريقة ذكية، وإعلان أخطاء غير موجودة"، وفق تعبيره ضمن الندوة التي جاءت بعد المواجهة.
وعبر مدرب المنتخب الليبي عن رضاه عن أداء كل لاعبيه، وقال: "قمنا بعمل كبير، التعب نال منا كثيرا بسبب خوضنا شوطين إضافيين في المباراة الأخيرة برسم دور ربع النهاية، وتكبدنا عناء السفر من أكادير إلى الدار البيضاء بقضاء ساعات طويلة على الطريق".
المريامي انتقد بشكل كبير اللجنة المنظمة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الساهرة على أطوار "شان 2018"، بسبب "المشاكل التي واجهت المنتخب الليبي في تنقله بين أكادير والدار البيضاء، إذ اضطرت المجموعة إلى الانتظار ساعات طويلة في المطار قبل الوصول في وقت متأخر، ما أثر على البرنامج المسطر".
* لمزيد من أخبار كأس إفريقيا للاعبين المحليين زوروا Hesport.Com
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
أنا متأكد أن الكثير لا يشاطروني الرأي ((الدواء مر))
عن نفسي كأنني من أوكرانيا لا أشاهد المباريات لجدب المشاهدة بحماس وأنتظار يجب على المنظمين أعطاء صبغة أخرى لهده البطولة ومفهوم أخر وقيمة وازنة
فالكل يقول حاليا هاهو كاع ربح الكأس أشنو هي هاد الشان أصلا ماعندها قيمة مامنها والو غا كيعرقو وصافي ربحنا أو خسرنا فيها عادي مغاتزيد مغاتنقص أصلا كايتفرج فيها غالي ماعندو مايداير ولي كايشجع شي لاعب فالبطولة