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الرئيسية | رياضة | السلامي: الحضور في "نهائي الشان" أهم من تسجيل الأهداف بكثرة

السلامي: الحضور في "نهائي الشان" أهم من تسجيل الأهداف بكثرة

السلامي: الحضور في "نهائي الشان" أهم من تسجيل الأهداف بكثرة
هسبورت - محمد أمين متبار*
الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:00

اعتبر جمال السلامي، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، مردود اللاعبين جيدا خلال المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب الليبي اليوم الأربعاء لحساب نصف نهائي "شان 2018"، والتي آلت نتيجتها إلى "الأسود" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشدد على أنه "قسم الجهد على جميع اللاعبين من أجل التغلب على الخصم الليبي".

وأضاف السلامي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، أنه طالب اللاعبين قبل المباراة بتوخي الحذر من الهجمات الخاطفة للنخبة الليبية، وعدم إتاحة مساحات كبيرة لمهاجميها. "لم يكن من المقبول خوض اللقاء بمد هجومي غير محسوب، على حساب توازن الفريق"، يزيد الإطار الوطني.

وعن إشراكه زكرياء حدراف بديلا خلال المباراة، رغم تألقه في المباريات السابقة، أوضح سلامي أنه كان من الضروري الإبقاء على بعض اللاعبين المميزين على دكة الاحتياط، حتى يستفيد الفريق من تجديد دماء وروح المجموعة.

وأكد مدرب "الأسود المحلية" أنه تعامل مع مجريات اللقاء حسب تقلبات النتيجة، وكذا تغييرات المنتخب الليبي الذي أقحم مهاجمين كثر بعد أن اهتزت شباكه، مشيرا في الآن ذاته إلى أن "تسجيل ثلاثة أهداف ليس أمرا سهلا، والأهم هو ضمان العبور إلى النهائي بعيدا عن كون الفوز قد تم بسبعة أو ثمانية أهداف"، وفق تعبيره.

جمال السلامي تطرق إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها المملكة، وشدد على أنه لا يفضل مواجهة منتخب دون آخر، وأنه يحترم المنتخبين النيجيري والسوداني ويرحب بمواجهة أحدهما، مردفا: "سنحضر بشكل جيد للقاء النهائي بغض النظر عن الخصم؛ وعيننا على اللقب".

من جهة أخرى؛ أرجع مدرب المنتخب الليبي للاعبين المحليين، محمد عمر المريامي، احتجاجه الكبير بمعية طاقمه ولاعبيه على التحكيم، إلى "احتساب الحكم أخطاء كثيرة لصالح المنتخب المغربي، وإيقاف هجمات ليبيا في أوقات حساسة، بطريقة ذكية، وإعلان أخطاء غير موجودة"، وفق تعبيره ضمن الندوة التي جاءت بعد المواجهة.

وعبر مدرب المنتخب الليبي عن رضاه عن أداء كل لاعبيه، وقال: "قمنا بعمل كبير، التعب نال منا كثيرا بسبب خوضنا شوطين إضافيين في المباراة الأخيرة برسم دور ربع النهاية، وتكبدنا عناء السفر من أكادير إلى الدار البيضاء بقضاء ساعات طويلة على الطريق".

المريامي انتقد بشكل كبير اللجنة المنظمة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الساهرة على أطوار "شان 2018"، بسبب "المشاكل التي واجهت المنتخب الليبي في تنقله بين أكادير والدار البيضاء، إذ اضطرت المجموعة إلى الانتظار ساعات طويلة في المطار قبل الوصول في وقت متأخر، ما أثر على البرنامج المسطر".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كلام فارغ الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:08
هاته سياسة حقيرة لتمويه الشعب المغربي باننا سنتولى تنظيم المنديال2026. و السؤولون موقنون اليقين التام بأننا نخوض في الوحل. كفاكم تمردا يا مسؤولو الحكومة. و لا تنسو ان هناك الحساب يوم تبعثون. اتسائل عن 13 مليار سنتيم لو صرفت في التعليم او الصحة لكان خير ما تفعلون.
أنا متأكد أن الكثير لا يشاطروني الرأي ((الدواء مر))
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-7
2 - yalli hanie الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:08
موضوع لا يستحق التعليق ومادام المنتخب المغربي لم يفز بـ 20 هدفا على الأقل وعلى منتخب جريح بدون دولة فكأنه انهزم مع المنتخب الليبي البطل */*
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-26
3 - المغرب الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:10
غرور بعض اللاعبين والثقة الزائدة كانت ستكلفنا كثير. عودوا للواقع ويمكننا الفرح بعد التتويج وهو فالمتناول إن لعبنا بعقلية وتحكم .ولا تصدقوا ما تكتبه الصحافة فهم يبالغون.
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18
4 - الانتظار الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:11
اللجنة المنظمة ليس لها دخل و لا يد في انتظاركم الطويل في المطار.. لو كنت تعيش في المغرب ستعرف أن الأمر عادي جدا.. لأن الذهاب من البيضاء الى المحمدية يستغرق ساعتين بالقطار.. كان عليك أن تلوم الخطوط المغربية...
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10
5 - meknsi الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:20
أشكر اللاعبين على المجهود الي قاموبه ويجب عليهم اللا يستهينو بالخصم في النهائي وعلى أناس الزنيتي التركيز أكتر لكيلا يقع في خطاء ء اخر لأن النهاءي يكون صعب كيف مكان الخصم ،،،بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. لكي يعدو شحنا معنوية لمنتخب الكبير في روسيا ان شاء الله.
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7
6 - ما معنى هده الكأس !!!! الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:25
الشان لا معنى له ولا قيمة له بما أن الجامعة نفسها لم تقم بحملة التشهرية في المستوى حتى حفل الأفتتاح لم أكمله لتندي مستواه كترت الأضواء و تكرار النشيد الوطني دون معنى أو أبداع

عن نفسي كأنني من أوكرانيا لا أشاهد المباريات لجدب المشاهدة بحماس وأنتظار يجب على المنظمين أعطاء صبغة أخرى لهده البطولة ومفهوم أخر وقيمة وازنة

فالكل يقول حاليا هاهو كاع ربح الكأس أشنو هي هاد الشان أصلا ماعندها قيمة مامنها والو غا كيعرقو وصافي ربحنا أو خسرنا فيها عادي مغاتزيد مغاتنقص أصلا كايتفرج فيها غالي ماعندو مايداير ولي كايشجع شي لاعب فالبطولة
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-10
7 - اسماء الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:26
شكرا للناخب الوطني السلامي على هدا التاهل و شكرا لكل للاعيبين على روح القتالية في الملعب مبروك لجميع المغاربة على هدا الفوز ونتمى ان يبقى الكاس امم افريقية في المغرب
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8 - الحولي بوجمعة الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:30
مستوى الشان ضعيف جدا وهو بالمناسبة ليس المحطة التي يمكن أن نحكم فيها على مستوى النخبة الوطنية....إيقاع ضعيف تقنيات محدودة فقط تعليقات شعرية ونترية للمعلق تستصغر من خبرة ورؤية وتحليل المشاهد....من يقول غير هذا اعتقد او يرة غير هذا نعتقد انه جديد عهد بالرياضة او أنه به حول ...
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1
9 - طعم الهزيمة الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:52
غير عندكم الزهر إنتصار بطعم الهزيمة.المنتخب الليبي كان أفضل وأحسن منكم.دول بدون حكومة وبدون بطولة أحترافية وكادت أن تفوز عليكم.وانتصرتم بصعوبة.
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0
10 - مقيم مصري الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:52
لو كانت كأس إفريقيا للمحللين دات قيمة لشاركنا فيها نحن المصريين أبطال إفريقيااالحقيقيين لكنها لاتساوي شيئا عندنا والسلامي ضن نفسه بلعب النهاية انه مدرب المسكين صدق نفسه لقد هزمنا المغرب بمحترفيه في كاس افريقيا الحقيقية بالغابون
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0
11 - غيور على الوطن الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:58
واش بصح غدي نحصلوا على تاني كأس إفريقيا للأمم إلا فزنا في المبارة في النهاية ؟
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