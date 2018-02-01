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كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة يختتم معسكره التدريبي المغلق بإسبانيا
اخْتتم فريق اتحاد طنجة لكرة القدم معسكره التدريبي المغلق الذي دام عشرة أيام في مدينة هويلفا الإسبانية، وعرف إجراء مجموعة من الحصص التدريبية الموزّعة بين الجهد البدني والعطاء التقني.
وحاول إدريس المرابط، مدرّب الفريق، من خلال هذا المعسكر الرفع من المنسوب البدني للاعبيه، ووضع لمساته التكتيكية، خاصّة وأن الفريق مقبل على إياب حارق، بعد أن أنهى "فارس البوغاز" الشطر الأوّل من البطولة الاحترافية في الوصافة خلف فريق حسنية أكادير، وحقق زملاء أحمد حمودان عودة كبيرة في نهاية مرحلة الذهاب بتسجيلهم سلسلة من الانتصارات المتتالية خوّلت لهم الارتقاء في سبورة الترتيب رغم البداية الكارثية للفريق في مبارياته الأولى هذا الموسم.
وعرف هذا التربّص الإعدادي إجراء اتحاد طنجة مجموعة من المباريات الودية ضد كل من فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وفريقي سان روكي دي ليبي وريكرياتيفو هويلفا الإسبانيين.
وبحسب مصادر من داخل النادي فإن لاعبي "فارس البوغاز" أبدوا تثمينهم لهذا المعسكر الذي وصفوه بالاحترافي، وزادت درجة التجانس والتناغم في ما بينهم، بالإضافة إلى أن الكل أصبح واعيا بالمسؤولية التي على عاتقه، وهي تحقيق نتائج ايجابية في الشطر الثاني من البطولة.
ومن المنتظر أن يمنح مدرب الفريق اللاعبين راحة لمدة يومين، قبل استئناف تدريبهم غدا الجمعة استعدادا لمرحلة الإياب التي ستنطلق مجرياتها الأسبوع القادم.
وقد برمجت العصبة الاحترافية مباراة اتحاد طنجة والنهضة البركانية، برسم الجولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية، يوم الأربعاء 14 فبراير على الساعة الخامسة مساء بمركب ابن بطوطة في مدينة طنجة.
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تعليقات الزوّار (1)
اه يا زمن..والله عشنا وشفنا.