عبد الله لمساكم .. مغربي يشتري ناديا كرويا بإنجلترا

هسبورت ـ بدر امديد*

بَات رجل الأعمال المغربي عبد الله لمساكم أوّل مغربي يمتلك فريقا أوروبيا لكرة القدم، بعد شرائه ملكية نادي "أولدهام أتليتيك" الممارس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، عقب وضعه في مزاد علني إثر الأزمة المالية الخانقة التي عصفت به.

وحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية فإن رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم وافقت على نقل ملكية نادي أولدهام أتليتيك من رجل الأعمال البريطاني "سيمون كورني"، الذي امتلك النادي لأزيد من 14 سنة، إلى المغربي عبد الله لمساكم، بعد شرائه جميع الأسهم؛ في حين لم يتم كشف القيمة المالية للصفقة.

رجل الأعمال المغربي عبد الله لمساكم قال لوسائل الإعلام الإنجليزية إن شراءه نادي "أولدهام أتلتيك"، المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، تحد خاص بالنسبة إليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ليس مليونيرا، لكنه سيسعى إلى تغيير وضع النادي الإنجليزي بشكل كبير، مضيفًا أن الأولوية الفورية هي الذهاب خطوة إلى الأمام في الدوري، وتسلق المراتب والخروج من دائرة النتائج السلبية التي أحاطت بالفريق في الآونة الأخيرة.

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