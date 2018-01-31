24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3518:0119:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. رئيس الاتحاد الليبي يشيد بدعم الجماهير المغربية (5.00)

  2. مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب* (5.00)

  3. الفوضى غير الخلاقة من الفن والرياضة إلى الدين والسياسة (5.00)

  4. أوبل تصدر سياراتها إلى المغرب بحثاً عن الانتعاش (5.00)

  5. كوريا الجنوبية تساهم في مجابهة الفيضانات بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نيجيريا تواجه المغرب في المباراة النهائية لـ"الشان"

نيجيريا تواجه المغرب في المباراة النهائية لـ"الشان"

نيجيريا تواجه المغرب في المباراة النهائية لـ"الشان"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:37

فاز منتخب نيجيريا للاعبين المحليين، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره السوداني بهدف نظيف، بملعب مراكش لحساب نصف النهاية الثانية لبطولة "الشان" المقامة في المملكة.

وبهذا الفوز تتاهل نيجيريا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين في مباراة حسم اللقب القاري، الأحد المقبل في الدار البيضاء، بينما تخوض نخبة السودان لقاء الترتيب ضد ليبيا، المنهزمة أمام المغرب بـ3-1، لنيل الميدالية البرونزية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المهاحر الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:53
صراحة وبكل تأكيد. ..المنتخب الوطني يلعب كرة جميلة ومنظم بشكل رائع ...أتمنى أن يفوزوا باللقب القاري لأنهم فعلا اسود وإنشاء الله الكأس مغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - achalhi nsouss الأربعاء 31 يناير 2018 - 22:01
une très belle équipe de Maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.