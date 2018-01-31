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نيجيريا تواجه المغرب في المباراة النهائية لـ"الشان"
الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:37
فاز منتخب نيجيريا للاعبين المحليين، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره السوداني بهدف نظيف، بملعب مراكش لحساب نصف النهاية الثانية لبطولة "الشان" المقامة في المملكة.
وبهذا الفوز تتاهل نيجيريا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين في مباراة حسم اللقب القاري، الأحد المقبل في الدار البيضاء، بينما تخوض نخبة السودان لقاء الترتيب ضد ليبيا، المنهزمة أمام المغرب بـ3-1، لنيل الميدالية البرونزية.
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تعليقات الزوّار (2)
1 - المهاحر الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:53
صراحة وبكل تأكيد. ..المنتخب الوطني يلعب كرة جميلة ومنظم بشكل رائع ...أتمنى أن يفوزوا باللقب القاري لأنهم فعلا اسود وإنشاء الله الكأس مغربية
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