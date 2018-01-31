نيجيريا تواجه المغرب في المباراة النهائية لـ"الشان"

هسبريس من الرباط

فاز منتخب نيجيريا للاعبين المحليين، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره السوداني بهدف نظيف، بملعب مراكش لحساب نصف النهاية الثانية لبطولة "الشان" المقامة في المملكة.

وبهذا الفوز تتاهل نيجيريا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين في مباراة حسم اللقب القاري، الأحد المقبل في الدار البيضاء، بينما تخوض نخبة السودان لقاء الترتيب ضد ليبيا، المنهزمة أمام المغرب بـ3-1، لنيل الميدالية البرونزية.