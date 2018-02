‬العصبة ‬الإلكترونية لـ"إنوي" تستقطب آلاف اللاعبين

هسبريس من الرباط

يُقصد بالرياضة الإلكترونية أو « e-Sport » ممارسة لعبة على جهاز إلكتروني (لوح، حاسوب، هاتف ذكي، لوحدة التحكم إلخ «console»)، وعلى الشبكة العنكبوتية، ويرجع تطورها إلى أواخر الثمانينيات مع أول شبكة ألعاب متعددة اللاعبين على الإنترنت.

ومع مرور السنوات أصبحت الرياضة الإلكترونية أكثر إحترافية وتُمول الآن من قبل المستشهرين والإيرادات الناتجة عن البث الحاسوبي المستمر (Streaming)، وباتت اليوم رياضةً قائمة بذاتها، وتتوفر على قوانين وبطولات وأبطال ونجوم ومعلقين محترفين والملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وكان لهذا التطور مساهمة في ارتفاع وتيرة تنظيم مسابقات الرياضة الإلكترونية، وخلق البطولات في جميع أنحاء العالم، وإضفاء الطابع الإحترافي على القطاع. وبحسب أرقام صادرة عن SuperData Research، فقد سجلت الرياضة الإلكترونية إيرادات بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار سنة 2017، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 26 في المائة مقارنة بسنة 2016.

كما سجلت الرياضة الإلكترونية نسبة مشاهدة تجاوزت 665 مليون متتبع، وأكثر من 15.6 مليار ساعة مشاهدة، عبر حوالي 390 مسابقة منظمة للألعاب الإلكترونية و43 صنف رياضي في كل أنحاء العالم.

أما بخصوص المغرب، فهنا يوجد حوالي 1 مليون لاعب بجميع أنحاء المملكة. وقد نجح اللاعبون المغاربة في التألق في المنافسات الدولية، المتابعة من طرف الملايين من المتتبعين في جميع أنحاء العالم.

وللاستجابة لهذا الاهتمام المتزايد، انخرط الفاعل الاتصالاتي "إنوي" إلى جانب ائتلاف "مطورو الألعاب المغاربة Moroccan Games Developpers" بهدف دعم تطوير صناعة ألعاب الفيديو بالمغرب والمنطقة.

وبات إنوي الفاعل الاتصالاتي الوحيد الذي يتوفر على منصة مخصصة 100% للألعاب المغربية على الهاتف المحمول تحمل إسم «La3b’in»، وقد حققت مجموعة من الألعاب نجاحاً كبيراً بفضل هذه المنصة مثل «Z7am» و«Trombia».

وبعد تشجيع وتطوير ألعاب الفيديو على الإنترنت أو المحمول، تواصل إنوي، الفاعل الشامل للاتصالات، التزامه جنباً إلى جنب مع اللاعبين والمطورين المغاربة لتطوير الألعاب الإلكترونية بالمغرب.

ومن أجل المشاركة في تطوير وهيكلة هذه الممارسة الرياضية في المملكة، وتمكين اللاعبين المغاربة من المشاركة في تظاهرات دولية، أنشأ "إنوي" العصبة الإلكترونية «inwi e-league » بشراكة مع Area12.

ولأجل ذلك، تم إعداد برنامج منافسات احترافي يغطي العام بأكمله، مفتوح أمام كل اللاعبين المغاربة ويشمل أربع ألعاب كبرى: League of legends, Fifa 2017, The King of Fighters XIV, Street Fighter V.

ومنذ إطلاقها في ماي 2017، تشهد ‬العصبة ‬الإلكترونية لـ"إنوي" إقبالًا ‬كبيراً ‬من ‬طرف ‬هُواة ‬الألعاب ‬الإلكترونية ‬المغاربة، ‬بـ20.‬000‬ منخرط ‬وأكثر ‬من 5 ‬مليون ‬متفاعل ‬مع ‬العصبة ‬الإلكترونية ‬لإنوي ‬على ‬شبكات ‬التواصل ‬الإجتماعية.

وفرضت ‬العصبة ‬الإلكترونية لـ"إنوي" بذلك ‬نفسها ‬كمنصة ‬مرجعية ‬في ‬عالم ‬الألعاب ‬الإلكترونية ‬بالمغرب. كما ‬تؤكد ‬الالتزام ‬الثابت لـ"إنوي" بالعمل ‬على ‬نشر ‬وتطوير ‬الرياضة ‬الإلكترونية (‬e-sport) ‬بالمغرب.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما ‬أن ‬العصبة ‬الإلكترونية لـ"إنوي"‬، ‬بشراكة ‬مع ‬AREA 12، ‬صارت ‬اليوم ‬مسابقة ‬مؤهلة ‬لبرنامج ‬مسابقات ‬الهيئة ‬العالمية ESWC، ‬إذ ‬يعتبر ‬الفائز ‬بالعصبة ‬مؤهَلاً ‬لخوض ‬غمار ‬نهائيات ‬بطولة ‬العالم ‬للألعاب ‬الإلكترونية ‬وتمثيل ‬المغرب ‬في Paris Games Week‬‬‬‬‬‬.

حول هذا الموضوع، قال ابراهيم أمدوي، المسؤول عن المحتوى لدى "إنوي"، إن "إقامة العصبة الإلكترونية لـ "إنوي" يؤكد الالتزام الثابت للفاعل الاتصالاتي بالمواكبة اليومية للاعبين ومطوري الألعاب والشغوفين بالرياضة الإلكترونية في المغرب.

وأضاف أمدوي أن المملكة تضم الآلاف من الممارسين لهذه الرياضة القائمة بذاتها، مشيراً إلى أن إنوي يهدف إلى المشاركة في هيكلة ممارسة الرياضة الإلكترونية بالمغرب، وتمكين اللاعبين من فضاءات ومنصات للتنافس تحترم المعايير الدولية، والسعي لجعل المغرب محطة للإقصائيات المؤدية إلى التظاهرات الدولية الكبيرة للرياضة الإلكترونية.

إكتشفوا العصبة الإلكترونية لــ"إنوي" وانتقلوا إلى المستوى الإحترافي في الرياضة الإلكترونية بزيارة الموقع:

https://www.inwi.ma/e-league