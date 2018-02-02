التدخلات العنيفة في الدوري الفرنسي تُتْعس نيمار

هسبريس - متابعة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يعاني من التدخلات العنيفة في الدوري الفرنسي بشكل أكبر مما كان عليه الأمر في الدوري الإسباني عندما كان محترفا بين صفوف برشلونة.

وأوضحت "ماركا" أن هذا الأمر هو أحد الأسباب التي دفعت اللاعب البرازيلي للندم على انتقاله للعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الحقيقة تصدق الأرقام والإحصائيات ما يدعيه نيمار، فخلال السنوات الأربع التي قضاها في الدوري الإسباني احتسب للنجم البرازيلي ما متوسطه 3.4 خطأ في كل جولة بالمسابقة.

ولكن مع باريس سان جيرمان خلال 16 مباراة في الدوري الفرنسي زادت هذه لأخطاء بشكل يسترعى الانتباه لتصل إلى ما متوسطه خمسة أخطاء في الجولة الواحدة.

وحتى هذه اللحظة يحتل نيمار المركز الثاني في قائمة لاعبي الدوري الفرنسي من حيث عدد الأخطاء المحتسبة لصالحه (81 خطأ) بعد المتصدر نبيل فقير، نجم أولمبيك ليون (84 خطأ).

ويعد نيمار أكثر لاعبي باريس سان جيرمان تعرضا للتدخلات الخشنة من قبل الفرق المنافسة لإيقاف خطورته، فهو يتفوق في هذا الصدد على زميليه الفرنسي كليان مبابي (22 خطأ) والأوروجواياني ايدنسون كافاني (14 خطأ).