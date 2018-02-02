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الرئيسية | رياضة | إحصائية: "سوبر مهدي" ثالث أفضل مدافعي العالم

إحصائية: "سوبر مهدي" ثالث أفضل مدافعي العالم

إحصائية: "سوبر مهدي" ثالث أفضل مدافعي العالم
هسبورت - محمد أمين متبار*
الجمعة 02 فبراير 2018 - 04:45

وَضعت إحصائية جديدة للمركز الدولي للدراسات الرياضية الدولي المغربي المهدي بنعطية ثالث أحسن مدافع في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مرتكزا في تقييمه للمدافعين الناشطين داخل الدوريات المذكورة على مردودهم التقني والبدني في مباريات الدوريات المحلية.

وحَلّ المهدي بنعطية ثالثا خلف الألماني أنطونيو روديغير، مدافع تشيلسي الإنجليزي (91،5 نقطة)، والأرجنتيني نيكولا أوتاميندي، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي (90،4 نقطة)، متفوّقا على مدافعين أمثال راكنار كلافان، المدافع الإستوني لليفربول، وتياغو سيلفا، المدافع البرازيلي لباريس سان جرمان والفرنسي عادل رامي، مدافع مارسيليا.

وتصدّر قائد كتيبة "أسود الأطلس" بتنقيط (87،7) قائمة أبرز مدافعي "الكالتشيو" الإيطالي، في الشهور الثلاثة الأخيرة، بفضل عودته القوية رفقة نادي يوفينتوس، والذي قاده للحفاظ على نظافة شباكه لفترة طويلة، وساعده بشكل كبير على تحقيق نتائج طيبة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وفي ترتيب خاص بالستة أشهر الأخيرة، حل بنعطية ثالثا (87،8 نقطة) على مستوى الدوري الإيطالي خلف كل من خاليدو كوليبالي وراؤول ألبيول، لاعبي فريق نابولي، وخامسا بالنسبة إلى إحصائية خاصة بالشهر الأخير على مستوى الدوري الإيطالي دائما وبتنقيط (83،3).

وجذب الدولي المغربي خلال الأشهر القليلة الماضية أنظار أكبر الأندية عبر العالم بعد بصمه على مباريات ممتازة وقيادته دفاع يوفينتوس رفقة الإيطالي جيورجيو كيليني باقتدار، منسيا بذلك جمهور مدينة تورينو في ليوناردو بونوتشي، الذي فضّل الانتقال إلى نادي إيسي ميلان، الصيف الماضي.

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