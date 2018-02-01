الوداد يعول على مهاجم أرجنتيني لتعويض بنشرفي

هسبورت - أمال لكعيدا*

تَعاقد نادي الوداد البيضاوي مع يوسف أشامي، اللاعب السابق للرجاء البيضاوي، لتعزيز الطاقم التقني للفريق، على أن يتولى مهمّة مساعد للمدرّب التونسي فوزي البنزرتي، في الإشراف التقني العام على رفاق إبراهيم النقاش، في رحلة العودة إلى سكة الانتصارات محليا، والتألّق قاريا للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا في خزانة الوداد.

وجاء تعاقد الوداد البيضاوي مع أشامي للاستفادة من خبراته الحديثة في مجال التأطير، وتجاربه حين كان لاعبا للرجاء البيضاوي، حيث شارك معه في كأس العالم للأندية عام 2000 في البرازيل، وسجّل آنذاك في مرمى ريال مدريد، قبل أن يحترف في هولندا وبلجيكا.

ومن جهة أخرى، تطرح التركيبة البشرية الحالية للفريق تساؤلات عديدة حول قدرتها على تحقيق إنجازات خلال الموسم الرياضي الجاري على غرار سابقه، رغم بعض التعزيزات القليلة عبر استقطاب وسط الميدان دانييل أدجي، اللاعب السابق لمازيمبي الكونغولي، والمهاجم الأرجنتيني كينتانا، والمدافع عبد الحميد الكوثري، إضافة إلى استعادة كل من أيمن الحسوني وفيصل حدادي من أولمبيك خريبكة.

وتظل الحلول الهجومية للبنزرتي خلال الشطر الثاني من الدوري محدودة نسبيا، بتوفّره على شيكاتارا وكينتانا ثم الحسوني الذي في إمكانه شغل مركز المهاجم الصريح، ثم أمين تيغزوي وإسماعيل الحداد في الأطراف.

وفي الوقت الذي آثر فيه مسؤولو النادي "الأحمر" تسريح بنشرقي، الذي سد ثغرة الهجوم مؤقّتا مقابل مبلغ مهم، سيجد التونسي فوزي البنزرتي المدرّب الجديد للوداد، نفسه أمام خيارات محدودة في خط المقدّمة، إذ سيتعيّن عليه إدماج المهاجم الأرجنتيني بشكل سريع داخل المجموعة وإعادة الثقة للمهاجم النيجيري شيكاتارا.

وبالإضافة إلى مغادرة أشرف بنشرقي غيّر الفريق البيضاوي الكثير من جلده في الخط الأمامي، إذ سرّح رضا الهجهوج، الذي فضّل خوض تجربة احترافية رفقة اتحاد العاصمة الجزائري، وأعار داهو نغيسي إلى فريق الراسينغ البيضاوي، في وقت لن يتمكّن محمد أوناجم من العودة سريعا إلى أجواء المباريات بفعل العملية الجراحية التي أجراها في الآونة الأخيرة في الكاحل.

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