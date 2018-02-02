أيوب الكعبي أكبر اكتشاف في كأس إفريقيا للمحليين

هسبورت - محمد فنكار*

حَطّم اكتشاف بطولة إفريقيا للمحليين، مهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي، رقما قياسيا جديدا خلال مباراة منتخبه أمام ليبيا في نصف نهائي "الشان"، وذلك بتسجيله ثمانية أهداف في خمس مباريات.

ولم يسبق لأي مهاجم أن بلغ هذا الرقم في الدورات السابقة لكأس إفريقيا للمحليين، إذ يعد الزامبي غيفن سينغولوما، هدافا لأوّل نسخة من البطولة في الكوت ديفوار سنة 2009 بخمسة أهداف، متبوعا بالمهاجم الجنوب إفريقي برنارد باركر بأربعة في دورة جنوب إفريقيا سنة 2014، وهو نفس الرقم المسجل للتونسي أحمد العكايشي سنة 2016 في رواندا.

وفي بطولة إفريقيا للأمم (كان)، تجاوز الكعبي كلا من المصري حسام حسن والجنوب إفريقي بيني ماكارثي في عدد الأهداف، بعد تسجيلهما لسبعة في كأس إفريقيا سنة 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، فيما اقترب من تحطيم الرقم القياسي لمهاجم الزايير بيير نداي مولامبا، الهداف التاريخي لكأس إفريقيا سنة 1974.

ويبصم الكعبي على مسار جد متميّز خلال هذه البطولة، وهو ما أجبر العديد من الفرق الأوروبية والخليجية على فتح باب التفاوض مع فريقه نهضة بركان، لكن إدارة ناديه متشبّثة بقرار الاحتفاظ به هذا الموسم، نظرا إلى مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

للإشارة، فأيوب الكعبي نتاج خالص لمدرسة الراسينغ البيضاوي، حقّق معه الصعود إلى القسم الثاني وتصدّر قائمة هدافي القسم الثاني برصيد 23 هدفا، قبل الانتقال إلى نهضة بركان وتسجيل ستة أهداف في الدوري إلى حدود الجولة الخامسة عشرة.

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