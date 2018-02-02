"الأسود" المحلية تستأنف التداريب لنهائي "الشان"

هسبورت - محمد فنكار*

يَستأنف المنتخب المحلي تداريبه عشية اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي كأس إفريقيا للمحليين، والذي سيجرى يوم الأحد المقبل أمام نيجيريا، في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويعود المحليون إلى جو التداريب بعد يوم راحة، حيث فضّل الناخب الوطني جمال السلامي منح عطلة قصيرة جدا للاعبين يوم أمس، قبل إكمال التداريب الأخيرة للنهائي، والتي ستنطلق اليوم وإلى غاية يوم غد السبت، في ملعب الأب جيكو في مدينة الدار البيضاء، في انتظار أول نهائي يخوضه المنتخب في هذه المسابقة.

وسيكون في إمكان أيوب الكعبي وصلاح الدين السعيدي إجراء المباراة النهائية، وذلك بعد تشافيهما من الإصابة الخفيفة التي تعرّضا لها في مباراة النصف، حيث خرج الكعبي في الشوط الإضافي الثاني مصابا في أسفل الفخذ، واستبدل بالمدافع نايف أكرد، لكنه سيكون حاضرا يوم الأحد، في حين يتواصل غياب عبد الإله الحافيضي عن المجموعة للإصابة التي رافقته منذ أول مباراة في البطولة، والتي أكّد بعدها السلامي أنه لا يريد المغامرة بمسار اللاعب.

وينتظر أن يواجه المنتخب المحلي منتخب نيجيريا، وهو الخصم الذي بلغ هذا الدور بعد احتلاله للمركز الأوّل في المجموعة الثالثة بسبع نقاط، وتجاوز أنغولا في دور ربع النهائي بهدفين لهدف واحد، وتغلّب على السودان في دور النصف بهدف وحيد.

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