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الرئيسية | رياضة | "الأسود" المحلية تستأنف التداريب لنهائي "الشان"

"الأسود" المحلية تستأنف التداريب لنهائي "الشان"

"الأسود" المحلية تستأنف التداريب لنهائي "الشان"
هسبورت - محمد فنكار*
الجمعة 02 فبراير 2018 - 15:10

يَستأنف المنتخب المحلي تداريبه عشية اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي كأس إفريقيا للمحليين، والذي سيجرى يوم الأحد المقبل أمام نيجيريا، في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويعود المحليون إلى جو التداريب بعد يوم راحة، حيث فضّل الناخب الوطني جمال السلامي منح عطلة قصيرة جدا للاعبين يوم أمس، قبل إكمال التداريب الأخيرة للنهائي، والتي ستنطلق اليوم وإلى غاية يوم غد السبت، في ملعب الأب جيكو في مدينة الدار البيضاء، في انتظار أول نهائي يخوضه المنتخب في هذه المسابقة.

وسيكون في إمكان أيوب الكعبي وصلاح الدين السعيدي إجراء المباراة النهائية، وذلك بعد تشافيهما من الإصابة الخفيفة التي تعرّضا لها في مباراة النصف، حيث خرج الكعبي في الشوط الإضافي الثاني مصابا في أسفل الفخذ، واستبدل بالمدافع نايف أكرد، لكنه سيكون حاضرا يوم الأحد، في حين يتواصل غياب عبد الإله الحافيضي عن المجموعة للإصابة التي رافقته منذ أول مباراة في البطولة، والتي أكّد بعدها السلامي أنه لا يريد المغامرة بمسار اللاعب.

وينتظر أن يواجه المنتخب المحلي منتخب نيجيريا، وهو الخصم الذي بلغ هذا الدور بعد احتلاله للمركز الأوّل في المجموعة الثالثة بسبع نقاط، وتجاوز أنغولا في دور ربع النهائي بهدفين لهدف واحد، وتغلّب على السودان في دور النصف بهدف وحيد.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - rachid الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:04
مسابقه ليس معترف بها من طرف الفيفا
لا اعرف ما الفائدة منها
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-53
2 - oued amlil الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:07
كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني
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32
3 - عبدالرحمان الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:07
معترف بها و حتى إن لم يكن فهي بطولة إفريقية تمت إقصائيات و نهائيات. الفائدة هي أن تعارض فقط أم أن تشجع فريقك الوطني كأي مواطن يحب بلده أن تكون في القمة.
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29
4 - rida الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:50
جد مسرور لتأهل المنتخب.ولكن المدافعين الناهري و الجبيرة دون المستوى لاعبين ماتش فزنقة راه كأس افريقيا هادا اما الحارس زنيتي واو معلم كيقلب فمربع العمليات ونصف النهائي جمع راسك راك لاعب الفنال حض موفق.
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13
5 - casawi الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:26
بل هي معترف بها من الفيفا مند 2014 و هي تحتسب لترتيب الدولوكاننا نلعب بلفريق الاول ..ابحت في موقع الفيفا و ستجد :
Depuis 2014 et la 3e édition en Afrique du Sud, ce tournoi bénéficie de la reconnaissance de la FIFA qui l’a intégré parmi les compétitions prises en compte dans l’établissement du classement FIFA
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8
6 - شارف عارف الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:31
كفى من جلد الذات و تبخيس كل ما هو خصوصي.هذه فرصة تمنح للاعب الذي لم يهاجر من القارة لأنه ربما يفهم في كرة القدم أكثر من فهمه أسرار الوكلاء و الصفقات المشبوهة أو لم تسعف (تلهم) الأقدار أجداده للهجرة إلى الشمال . البطولة لم تعترف بها الفيفا حتى لا تتحمل مصاريفها و خاصة في بداياتها .فهي متنفس أبناء الحي و الحومة و الدرب و الدوار ...
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8
7 - azerty الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:45
رئيس الفيفا حاضر في النهائي إنشاء الله الكأس مغربية.
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5
8 - YLU الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:54
اول شرط يجب ان يتوفر عليه حارس المرمى هو التوازن العقلي وهذا الشرط لم يتوفق فيه السيد الزنايتي وهو كاف لاسقاطه من هذه المسؤولية. ما الفائدة من الركد وتلقي الضرب طول تسعين ذقيقة وفي نهاية اللقاء حركة متهورة حمقاء تجني على كل الامال وتدهب كل الجهد هباء منثورى.
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2
9 - 90 دقيقة..للكعبي.....! الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:57
يجب على مدرب المنتخب الممتاز...!
والمحنك...! ان يترك الاعب الكعبي
يلعب حتى اخر دقيقة...ماعدا ان
كان مصاب الله يحفظه......!
لان هذا الاعب لا تصله كثير من
الكرة...! لاكنه يلعب بدونها.....!
ويتعب المدافعين.... !
وذكي في طريقة التمركز.....!
وان وصلته الكرة لا يتفلسف....!
ولايضيعها...وعينه داءما على شباك
المرمى...فهو بالفعل هداف حقيقي
ونتمنى للمنتخب الفوز بالكاس.....!
ونتمنى من المدرب ان يحافض
كذالك على الاعب السعيدي الى
اخر دقيقة.....! والله يوفق.....!
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4
10 - رياضي الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:38
مادا لو كرر الحارس نفس الخطأ في مباراة النهائي؟!!!
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-1
11 - YLU الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:45
يجب اتخاد العبرة والتقاط الاشارة بان عهد الوداد والرجاء انتها ويجب على السلامي جمع حقائبه ولم جميع لاعبي الناديين معه وامتطاء قارب النجدة ومغادرة السافنة لان ايوب الكعبي قد اماط ورقة الثوث التي تعشش تحتها مجموعة من الحشراة والطحالب دوخوا بها السعودية وزربوا عليهم باعولهوم حمار مسبوغ بثمن حصان.
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0
12 - ali الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:24
حذاري ثم حذاري من لدغ ألسنتنا للاعبين و حتى المسؤولين لأن لا علم لنا بهم وما يدور في بالهم .الاعب يلعب ويعطي ما في جهده لكن نلدغه بجرة قلم ينطبق كذلك على المدرب و المسؤول الكلام أسهل ما يمكن فعله.وقد نظلم الناس في أعمالهم.التحقق من الأشياء أمر مهم
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