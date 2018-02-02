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كُتّاب وآراء
"الأسود" المحلية تستأنف التداريب لنهائي "الشان"
يَستأنف المنتخب المحلي تداريبه عشية اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي كأس إفريقيا للمحليين، والذي سيجرى يوم الأحد المقبل أمام نيجيريا، في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.
ويعود المحليون إلى جو التداريب بعد يوم راحة، حيث فضّل الناخب الوطني جمال السلامي منح عطلة قصيرة جدا للاعبين يوم أمس، قبل إكمال التداريب الأخيرة للنهائي، والتي ستنطلق اليوم وإلى غاية يوم غد السبت، في ملعب الأب جيكو في مدينة الدار البيضاء، في انتظار أول نهائي يخوضه المنتخب في هذه المسابقة.
وسيكون في إمكان أيوب الكعبي وصلاح الدين السعيدي إجراء المباراة النهائية، وذلك بعد تشافيهما من الإصابة الخفيفة التي تعرّضا لها في مباراة النصف، حيث خرج الكعبي في الشوط الإضافي الثاني مصابا في أسفل الفخذ، واستبدل بالمدافع نايف أكرد، لكنه سيكون حاضرا يوم الأحد، في حين يتواصل غياب عبد الإله الحافيضي عن المجموعة للإصابة التي رافقته منذ أول مباراة في البطولة، والتي أكّد بعدها السلامي أنه لا يريد المغامرة بمسار اللاعب.
وينتظر أن يواجه المنتخب المحلي منتخب نيجيريا، وهو الخصم الذي بلغ هذا الدور بعد احتلاله للمركز الأوّل في المجموعة الثالثة بسبع نقاط، وتجاوز أنغولا في دور ربع النهائي بهدفين لهدف واحد، وتغلّب على السودان في دور النصف بهدف وحيد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
لا اعرف ما الفائدة منها
Depuis 2014 et la 3e édition en Afrique du Sud, ce tournoi bénéficie de la reconnaissance de la FIFA qui l’a intégré parmi les compétitions prises en compte dans l’établissement du classement FIFA
والمحنك...! ان يترك الاعب الكعبي
يلعب حتى اخر دقيقة...ماعدا ان
كان مصاب الله يحفظه......!
لان هذا الاعب لا تصله كثير من
الكرة...! لاكنه يلعب بدونها.....!
ويتعب المدافعين.... !
وذكي في طريقة التمركز.....!
وان وصلته الكرة لا يتفلسف....!
ولايضيعها...وعينه داءما على شباك
المرمى...فهو بالفعل هداف حقيقي
ونتمنى للمنتخب الفوز بالكاس.....!
ونتمنى من المدرب ان يحافض
كذالك على الاعب السعيدي الى
اخر دقيقة.....! والله يوفق.....!