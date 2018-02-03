طنان يتطلّع إلى المونديال من بوابة سانت إتيان

هسبورت - أمال بلحاج*

عَبّر أسامة طنان لاعب، فريق سانت إتيان الفرنسي عن ندمه بسبب التجربة الفاشلة التي خاض أخيرا رفقة نادي لاس بالماس الإسباني معارا، حيث عجز عن إثبات ذاته وسط المجموعة وظل بعيدا عن التشكيلة الرسمية للفريق، وهو ما جعله يبتعد أيضا عن "أسود الأطلس" خلال المباريات الأخيرة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهّلة إلى نهائيات "مونديال" روسيا 2018، لافتقاده لعامل التنافسية الذي يعتمد عليه الناخب الوطني هيرفي رونار بشكل كبير في اختيار الأسماء التي ستدعم تشكيلته خلال كل مواجهة.

وأوضح اللاعب المغربي أسامة طنان في تصريحات صحفية، أنه واجه صعوبات كبيرة في التأقلم مع الأجواء سواء على مستوى فريقه لاس بالماس أو نمط الحياة هناك، وهو ما جعله يخبر وكيل أعماله برغبته في إنهاء تجربته في الدوري الإسباني والعودة إلى ناديه سانت إتيان الفرنسي، الشيء الذي تحقّق فعلا قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية يوم31 يناير المنقضي.

وعن رغبته في الظفر بمكانة ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المغربي المشاركة بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، أكّد الدولي أسامة طنان أنه يريد الانضمام إلى "الأسود" في المونديال بعد هذا الغياب، مردفا:" ألعب في المنتخب منذ مدّة طويلة، وسأستعيد مكانتي عن قريب.. والمستوى العالي لـ"الليغ" الفرنسي سيساعدني على ذلك".

ومن جهته وجّه جون لويس، مدرّب نادي سانت إتيان الفرنسي، رسالة صارمة لأسامة طنان الذي عاد قبل إغلاق "المركاتو" إلى فريقه الفرنسي، مؤكّدا في ندوة صحفية أن اللاعب يفتقد عامل التنافسية لعدم لعبه عددا كبيرا من الدقائق، لذلك سيوجد مع الفريق الاحتياطي وسيعتمد عليه في بعض الأحيان فقط، مضيفا:" إذا استطاع طنان أن يبرهن على أنه لاعب جيّد، سيحظى بفرصته مع الفريق".

يشار إلى أن نادي لاس بالماس الفرنسي قد فسخ عقد الإعارة الذي كان يربطه مع المغربي أسامة طنان، وذلك لعدم اقتناع الطاقم التقني للنادي بإمكانياته الكروية، وسيكون على اللاعب الاجتهاد أكثر ليحظى بفرصته رفقة سانت إتيان، لتحقيق رغبته في المشاركة رفقة المنتخب الوطني في نهائيات "مونديال" روسيا، خصوصا وأن رونار لن يكون متساهلا في اختيار تشكيلته.

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