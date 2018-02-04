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الرئيسية | رياضة | "الأحرار" وَراء عودة بودريقة إلى رئاسة الرجاء

"الأحرار" وَراء عودة بودريقة إلى رئاسة الرجاء

"الأحرار" وَراء عودة بودريقة إلى رئاسة الرجاء
هسبورت - أمال لكعيدا*
الأحد 04 فبراير 2018 - 08:10

قَرّر محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي، الترشّح لرئاسة النادي خلفا لخلفه، سعيد حسبان، بعد الإعلان عن موعد الجمع العام الاستثنائي المفترض خلال الأيام المقبلة، بناء على توجيهات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

وكشفت مصادر مطلعة لـ"هسبورت" أن بودريقة يستعد لإصدار بلاغ ترشّحه رسميا بداية الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن سبب اتّخاذه هذا القرار راجع إلى توجيهات حزبية، من التجمع الوطني للأحرار.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن مفاوضات جارية في الخفاء بين بودريقة وحسبان لإقناع هذا الأخير بالتخلي عن رئاسة الرجاء البيضاوي في أقرب وقت ممكن، ملمّحة لتخصيص المنسق الإقليمي لحزب "الحمامة" مبلغا ماليا لفائدة حسبان للدفع به لقبول التنحي.

ومن جهة أخرى، مازالت العلاقة بين قادة "الكورفا سود" وبودريقة مكهربة، حيث كشف أحد الأعضاء النشيطين في الفصيلين المشجّعين للنادي أن موقف المجموعات حول رفضها عودة هذا الأخير لتسيير الرجاء البيضاوي ما زال ثابتا، مشيرا إلى أن التركيز منصب الآن على تخليص الفريق من قبضة حسبان قبل اتخاذ إجراءات أخرى.

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