أداء بنشرقي في "الشان" يُبعده عن "أبطال آسيا"

هسبورت - أمال لكعيدا*

بَاتت حظوظ الدولي المغربي واللاعب السابق للوداد البيضاوي، أشرف بنشرقي، في المشاركة مع فريقه الجديد، الهلال السعودي، في منافسات دوري أبطال آسيا، ضئيلةً، حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية سعودية، بفعل مفاضلة الطاقم التقني لـ"الزعيم" بين 7 لاعبين أجانب لاختيار أربعة منهم في قائمة الفريق القارية.

وحسب مصادر إعلامية سعودية، فإن الطاقم التقني للهلال السعودي، سيفاضل بين الأورغواياني نيكولاس ميليسي، والأرجنتيني إيزكويل سيروتي، والفنزويلي جيلمين ريفاس، والدولي المغربي أشرف بنشرقي، إضافة إلى الحارس العماني، علي الحبسي، لاختيار ثلاثة منهم للقائمة النهائية، التي سيتم بعثها للاتحاد الآسيوي، قبل السادس من الشهر الجاري.

وساهم الظهور غير اللافت لبنشرقي في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، رفقة المنتخب الوطني المغربي، في إزاحة "نجم" دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية من مقدّمة الخيارات الموجودة بين يدي الطاقم التقني للهلال السعودي.

وحسب قوانين الاتحاد الآسيوي فإن عدد اللاعبين الأجانب المسموح لهم بالمشاركة مع الأندية الآسيوية، هو 4 لاعبين فقط، من بينهم أجنبي لكن من القارة الآسيوية علما أن النجم السوري عمر خريبين سيسقط من اللائحة الآسيوية، كونه يشكو من إصابة، بالإضافة إلى البرازلي كارلوس إدواردو.

ومن المنتظر أن يحل أشرف بنشرقي في السعودية مباشرةً بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني المغربي، الأحد، أمام نظيره النيجيري، برسم نهائي "الشان"، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام رسميًا الاثنين المقبل، مع إعلان تفاصيل الصفقة التي كلّفت الهلال السعودي مبلغا قياسيا.

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