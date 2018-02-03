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الرئيسية | رياضة | السودان تهزم "ثوار ليبيا" وتحسم المركز الثالث‎

السودان تهزم "ثوار ليبيا" وتحسم المركز الثالث‎

السودان تهزم "ثوار ليبيا" وتحسم المركز الثالث‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 03 فبراير 2018 - 21:33

حسم المنتخب السوداني المركز الثالث لصالحه في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين في نسختها الخامسة، بعد أن فاز اليوم السبت على المنتخب الليبي بركلات الترجيح، بعد أن انتهت مجريات مباراة الترتيب بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في النزال الذي جمع بينهما على أرضية ملعب مراكش.

وحاول لاعبو المنتخب السوداني مبكرا البحث عن مساحات وخلق ممرات في الخط الخلفي للمنتخب الليبي قصد هز شباك الحارس محمد نشنوش، وذلك عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية منذ الدقائق الأولى من الجولة الأولى، وهو ما أثمر إحراز هدف السبق في حدود الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب ولاء الدين، بعد هفوة دفاعية من جانب مدافعي المنتخب الليبي.

ومكن هدف التقدم في وقت مبكر من المواجهة، عناصر المنتخب السوداني من بسط سيطرتهم على مجمل مجريات النصف الأول من النزال، إذ كان رفاق محمد بشير، قريبين من إضافة أهداف أخرى في محاولات هجومية عديدة، في المقابل أظهر الليبيين ردة فعل قوية بعد هدف ولاء الدين، حيث اتيحت لهم العديد من الفرص السانحة للتهديف، غير أن التسرع والحظ عاكس رفاق المعتصم أبو شناف، في أكثر من كرة.

وتواصلت مجريات الجولة الثانية لتتواصل معها غياب الفعالية الهجومية من جانب العناصر الليبية، حيث حاول رفاق سالم عبلو، إحراز هدف التعادل من خلال خلق بعض المحاولات الهجومية خلال فترات مختلفة من الجولة الثانية، غير أن اللمسة الأخيرة خانتهم في العديد من الكرات، قبل أن ينجح البديل سالم عبلو، في إعادة رفاقه في المباراة بعد أن سجل هدف التعادل قبل نهاية النزال بخمسة دقائق.

واحتكم الطرفين بعد نتيجة التعادل في الوقت القانوني للمباراة إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسمت للمنتخب السوداني بعد أن تمكن عناصره من تسجيل أربع ركلات، في المقابل اكتفى لاعبو المنتخب الليبي بتسجيل ركلتين، ليحسم بذلك المنتخب السوداني المركز الثالث في المسابقة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الزموري السبت 03 فبراير 2018 - 21:50
كانت ليبيا سوف تفوز بالمقابلة لولا التسرع والنرفزة حتى أن ذلك كان ظاهراً حتى في ضربات الجزاء كان التركيز غائبا مجرد رأي.
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2 - صديق حسين السبت 03 فبراير 2018 - 22:22
لا نزكي السودان على احد فقد استحق ان يكون في النهائي لو لا سوء الطالع الذي لازمهم في مباراه نيجيريا فاليوم استحق صقور الجديان الانتصار وقد شرفونا وشرفو الكره بشرق افريقيا بالظهور المبهر والأداء المتجانس وقد عملو مند البدايه للانتصار وقد كان فنتمنى لهم دوام الانتصارات ان شاء الله تعالى في قادم المنافسات القاريه انشري يا هسبريس
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5
3 - علي بابا السبت 03 فبراير 2018 - 22:42
مهاجم الجناح الايسر كان انانيا حيث لا يمرر الكرات للاخرين(من اسباب الهزيمة )
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