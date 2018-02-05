24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1912:4615:3918:0519:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. شح الموارد البشرية والمالية يعمق آلام مرضى "الدياليز" في وزان (5.00)

  2. أخنوش يعلن من باريس عن ميلاد مجلس "مغاربة العالم الأحرار" (5.00)

  3. "مكتب السلامة الصحية" ينفي وجود مواد سامة في "شاي المغرب" (5.00)

  4. طوفان مغربي يغرق "النسور" في ليلة القبض على كأس "الشان" (5.00)

  5. رصيف الصحافة: الأنتربول تحذر المغرب من "دواعش" بجوزات مزورة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ثلاث مراحِل تسبق تحديد مصير "كان 2019"

ثلاث مراحِل تسبق تحديد مصير "كان 2019"

ثلاث مراحِل تسبق تحديد مصير "كان 2019"
هسبورت - محمد أمين متبار*
الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:33

وَضع مكتب التدقيق والافتحاص "رولان بيرجي"، الذي أنيطت به مهمة تفقّد البنيات التحتية التي تتوفّر عليها دولة الكاميرون، من مطارات وشبكة الطرقات والفنادق، ومدى أهليتها لاستقبال وفود 24 بلدا مشاركا في كأس أمم إفريقيا 2019، إضافة إلى خبراء تابعين للكونفدرالية الإفريقية في مجال الملاعب والبنيات التحتية الرياضية، تقريرين مفصّلين عن الوضعية الحالية للكاميرون على بعد سنة ونصف تقريبا عن موعد انطلاق "الكان".

وعلمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع، عقب عرض التقريرين على أعضاء اللجنة المنظّمة لكأس أمم إفريقيا والمكتب التنفيذي لـ"كاف"، أن موفد الكونفدرالية سجّل عديد الملاحظات السلبية عن الدولة المرشّحة لاحتضان نهائيات النسخة المقبلة من "الكان"، مؤكّدة وجود تأخّر ملحوظ في مجموعة من الأوراش.

وأوضحت مصادر "هسبورت" أن "كاف" لن تتسرّع في اتّخاذ قرارها النهائي في الملف، بسحب التنظيم من بلاد عيسى حياتو أو الإبقاء عليه في الكاميرون، مشيرة في الآن ذاته إلى أن اللجان التفتيشية ستنظم زيارة أخرى، في مارس ويونيو وشتنبر المقبلين من أجل معاينة مدى تطور الأشغال عن كثب.

وتفادى المكتب التنفيذي للكاف الكشف عن تفاصيل التقرير الذي وضع بين يديه قبل يومين، من أجل الحفاظ على سرية الموضوع وكذا احترام الجهود التي تقوم بها الكاميرون حتى تكون جاهزة لاحتضان العرس الكروي القاري، إلا أن "هسبورت" توصّلت بتفاصيل دقيقة عن الموضوع من جهات مسؤولة.

ورغم صعوبة الاستجابة لكافة معايير دفتر التحمّلات الجديد، الذي كشفت عنه "كاف"، من قبل بعض الدول الإفريقية، والذي يلزم الدول المنظّمة للنهائيات باحترام مجموعة من التفاصيل الدقيقة، إلا أن المسؤولين الحكوميين في الكاميرون والمسؤول عن اللجنة المنظّمة المحلية ما زالوا متشبّثين بقدرتهم على التنظيم رغم الرفع من عدد الملاعب المخصّصة للنهائيات إلى 6 وعدد الدول المشاركة في النهائيات إلى 24.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - simo الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:49
يجب غلى المغرب مساعدة دولة الكاميرون لتنظيم هذا الحدث الرياضي عوض إنتظار فشلها والظفر بتنظيمه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
2 - تايكة غرماد الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:42
يجب على بعض الاعلاميين خصوصا في إذاعة مختصة بالرياضة الكف عن المس بدولة الكاميرون وعدم احترام شعبها والتحقير بمجهودها في تنظيم الكان والكف عن لغة الخشب والاستعلاء واعتبار المغرب في مستوى ألمانيا وأمريكا وليس من افريقيا . المصالح الوطنية فوق كل اعتبار ودولة الكاميرون دولة صديقة المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - عيسى الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:44
إلى صاحب التعليق رقم واحد بماذا تريد أن تساعد المغرب الكاميرون بالمال ؟ إذا كان هذا هو قصدك
فنحن أولى بالمال في المزيد من المنشآت الرياضية لشبابنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - l'afrique; mais الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:22
Pourquoi on parle toujours comme si on veut que le Cameroun échoue alors qu'on a besoin des votes des pays africains pour 2026. On est entrain de se faire brûler les doigts. Il semble que nos responsables ont toujours une dent contre M. Issa Hayatou. Il ne faut pas oublier qu'il peut encore nous faire mal avec les réseaux de relation dont il dispose. La politique de l'Etat est tournée mnt vers l'afrique. On parle de la solidarité Sud Sud, on veut intégrer la CEDEAO et même renoncer au DH. Il faut alors repenser la chose et voler au secours du Cameroun. Parfois les intérêts étroits tuent les intérêts stratégiques bêtement. Qu’en pensez-vous M. LAGHJAA ? et merci Ayoub LKAABI. Tu es le nouveau Toto Schillaci. Pour les gens qui ne connaissent pas ce joueur, voir Italia 90.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.