الآغا: احتفلت بتأهل المغرب بـ"داها والله ما خلاها"‎

أمال بلحاج من الشارقة*

عبر مصطفى الآغا مقدم برنامج "صدى الملاعب" بقناة MBC، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، مردفا:" لما انتصر الأسود على الفيلة، قلت لهم داها وداها والله ما خلاها".

وتوقع مصطفى الآغا في تصريح خص به "هسبورت"، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات "مونديال" روسيا خلال مشاركته صيفا، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها، مطالبا في الوقت ذاته بإيقاف الصراعات بين الجامعة الملكية المغربية وبعض الأطراف والتركيز على مشاركة "أسود الأطلس"، مضيفا:" نسمع ببعض المشاكل مع الجامعة، يجب ترك هذه الأمور بعيدا والتركيز على المنتخب".

وتمنى مقدم برنامج "صدى الملاعب" حظا موفقا للمنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، مصر، تونس، السعودية والمغرب لتشريف الكرة العربية، إلا أنه يتوقع صعود "أسود الأطلس" إلى الدور الثاني من نهائيات مونديال روسيا على اعتبار أن المجموعة أصبحت تُخيف العديد من المنتخبات، مردفا: "إن شاء الله أرافقكم إلى روسيا".

يشار إلى أن مقدم برنامج "صدى الملاعب"، اختير من قبل اللحنة المنظمة لدورة الألعاب العربية النسائية المقامة حاليا بالشارقة، من أجل تنشيط حفل الافتتاح، الذي حضرته مجموعة من الشخصيات المرموقة، وشيوخ دول الحليج العربي، رغبة منهم في دعم الرياضية العربية.

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