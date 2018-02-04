ولي العهد يترأس المباراة النهائية لبطولة "الشان"

هسبريس من الرباط

ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء اليوم الأحد، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان 2018)، في نسختها الخامسة.

وتجمع المباراة النهائية بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره النيجيري.

ووسط هتافات وتصفيقات آلاف الجماهير التي حجت لحضور هذا العرس الكروي، التحق ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالمنصة الشرفية حيث تابع أطوار المباراة النهائية، التي انطلقت بعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والنيجيري.