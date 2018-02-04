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كُتّاب وآراء
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ولي العهد يترأس المباراة النهائية لبطولة "الشان"
الأحد 04 فبراير 2018 - 19:10
ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء اليوم الأحد، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان 2018)، في نسختها الخامسة.
وتجمع المباراة النهائية بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره النيجيري.
ووسط هتافات وتصفيقات آلاف الجماهير التي حجت لحضور هذا العرس الكروي، التحق ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالمنصة الشرفية حيث تابع أطوار المباراة النهائية، التي انطلقت بعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والنيجيري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Nigeria الأحد 04 فبراير 2018 - 19:37
Congratulations to the national team of Nigeria
2 - مغربي الأحد 04 فبراير 2018 - 20:04
حفظ الله اميرنا المحبوب مولاي الحسن بما حفظ به الذكر الحكيم ولدان عليه العز و النصر و الصحة و السلامة و التوفيق والتفوق والأفراح و المسرات باستمرار .
تعليق غير لائق
-38
3 - Mounir الأحد 04 فبراير 2018 - 20:16
J'ai une grande admiration pour les leaders des pays démocratiques comme la Suède la Norvège l'Allemagne où je peux me considérer un citoyen à part entier. Vive les pays démocratiques.
4 - saidsaid الأحد 04 فبراير 2018 - 22:47
Toutes les nations du monde se réjouissent de la victoire de leurs équipes nationales , ces victoires unissent les peuples et la je trouve des commentaires pessimistes qui parlent de démocraties au moment où tous les marocains sont heureux, c’est hors contexte, hors sujet. Des dizaines qui font de likes négatifs pour le salut de SA LE PRINCE MOULAY HASSANE , Allez vivre ailleurs, ici c’est le maroc des royalistes, allez voir les autres pays pour savoir la chance que vous avez d’avoir un Roi comme Mohammed VI . Certainement des ratés qui passent leurs temps a critiqué sans jamais participé à aucune action constructive de notre pays ou même de leurs propre vie.
Mabrouk 3lina
VIVE le MAROC, VIVE LE ROI
Mabrouk 3lina
VIVE le MAROC, VIVE LE ROI
5 - FATMA الأحد 04 فبراير 2018 - 23:05
c pas ca qui interresse les classes pauvres au maroc c qui nous interesse c la justice sociale et de partager les richesses de pays avec les classes pauvres surtout
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