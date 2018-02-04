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الرئيسية | رياضة | الكعبي يتوج بجائزة الأفضل وهداف الكأس الإفريقية

الكعبي يتوج بجائزة الأفضل وهداف الكأس الإفريقية

الكعبي يتوج بجائزة الأفضل وهداف الكأس الإفريقية
هسبورت من الرباط
الأحد 04 فبراير 2018 - 22:30

توج أيوب الكعبي مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، بجائزة أفضل لاعب والهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "شان2018".

وجاء تتويج لاعب نهضة بركان، بجائزة أفضل لاعب وهداف الدورة بعد تمكنه من تسجيل 9 أهداف، كان أخرها الهدف الذي سجله اليوم في مباراة النهائي التي جمعت "أسود البطولة" بالمنتخب النيجيري، وانتهت بفوز أبناء المدرب السلامي بأربعة أهداف مقابل صفر والتتويج بلقب "الشان" لأول مرة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - romario الأحد 04 فبراير 2018 - 22:44
السلام عليكم والله كما يقولون سمائهم على وجوههم سبحان الله وجهك بشوش و ضحكتك فيها النية والبشاشة والاحترام الله ارحم من رباك
اخي الكعبي ونتمنا افرحك الله تستاهل كل خير
وشكرا شكرا فرحتو المغاربة الاحرار مبروك.
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54
2 - omar01 الأحد 04 فبراير 2018 - 23:01
فالحقيقة كسب المنتخب الأول أحسن هداف لي غادي إشارك بيه فالكأس العالم نتمنا أن لا يطير الى دول الخليج فيها بطولات بدون مستوى
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13
3 - البوزيدي الأحد 04 فبراير 2018 - 23:03
لاعب من مستوى عال تقنيا وبدنيا وأخلاقيا ، يستحق عن جدارة اللعب في كأس العالم
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12
4 - لاعب وأخلاق الأحد 04 فبراير 2018 - 23:05
لاعب مغربي نادر ورائع وممتع وخلوق .. قناص تجده دائما في المكان المناسب أمام المرمى .. مهاجم مثالي عالمي .. مغربي حقيقي .. أمتعنا وأفرحنا ..ندعوا له بالتوفيق والنجاح في حياته .. شكرا جزيلا .
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5 - azir الأحد 04 فبراير 2018 - 23:09
والله لعظيم ان يشرف هذا البطل المتواظع
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13
6 - المحجوب الأحد 04 فبراير 2018 - 23:15
الله يحفظك. فرحت المغاربة !
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6
7 - بشير الأحد 04 فبراير 2018 - 23:15
الف مبروك لكل المغاربة بهدا التالق وهنيئا لهد الشاب الخلوق المتواضع البشوش بابتسامة دائمة فعﻻ يستحق كل التفدير لما ابان عنه من مواضبة بروح وطنية شامخة و بقتيالية وتفنن في خلق و تحقيف اهداف رائعة ستحفظ بسجل التاريخ الكروي اﻻفريقي عامة و المغربي خاصة اد سيبقى مفخرة لكل المغاربة بكونه انتاج نكوبن محلي مغربي 100/100.انمنى له المزيد من التوفيق والتالق واوصيه تم اوصيه بالتحلي بالحيطة والحدر من السماسرة المفسدين.
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5
8 - مبروك علينا الأحد 04 فبراير 2018 - 23:26
اللاعب المخضرم الكعبي ابان عن علو كعبه ويستحق هذا اللاعب ان يلعب في اكبر الاندية الاوروبية ولا انسى كذلك اللاعب حداد لاعب خطير وسريع ويسحق نادي كبير. مبروك علينا الكأس.
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