الكعبي يتوج بجائزة الأفضل وهداف الكأس الإفريقية

هسبورت من الرباط

توج أيوب الكعبي مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، بجائزة أفضل لاعب والهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "شان2018".

وجاء تتويج لاعب نهضة بركان، بجائزة أفضل لاعب وهداف الدورة بعد تمكنه من تسجيل 9 أهداف، كان أخرها الهدف الذي سجله اليوم في مباراة النهائي التي جمعت "أسود البطولة" بالمنتخب النيجيري، وانتهت بفوز أبناء المدرب السلامي بأربعة أهداف مقابل صفر والتتويج بلقب "الشان" لأول مرة.

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