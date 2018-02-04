حدراف يُحرز جائزة أفضل لاعب في نهائي الشان

هسبورت من الرباط

توج زكرياء حدراف مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي "الشان2018" التي فاز فيها "الأسود" برباعية نظيفة على حساب منتخب نيجيريا.

وجاء تتويج لاعب الرجاء البيضاوي، بجائزة "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في مباراة النهائي، وقيادة "أسود البطولة" لحيازة اللقب القاري لأول المرة في تاريخ الكرة المغربية.

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