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حدراف يُحرز جائزة أفضل لاعب في نهائي الشان
الأحد 04 فبراير 2018 - 22:14
توج زكرياء حدراف مهاجم المنتخب الوطني المغربي المحلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي "الشان2018" التي فاز فيها "الأسود" برباعية نظيفة على حساب منتخب نيجيريا.
وجاء تتويج لاعب الرجاء البيضاوي، بجائزة "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في مباراة النهائي، وقيادة "أسود البطولة" لحيازة اللقب القاري لأول المرة في تاريخ الكرة المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - هشام طاهري الأحد 04 فبراير 2018 - 22:32
أولا مبروك الكأس صراحة حذراف رجل المقابلة برافو
2 - الدكالي الأحد 04 فبراير 2018 - 22:55
ألف مبروك للمنتخب الوطني وكفانا من بعض التعليقات السلبية بأن الفيفا لم تعترف بهده التضاهرة.على الفيفا أن تأخد العبرة من هده التضاهرة اكي يتم تعميمها على باقي القارات ﻹعطاء الفرصة لﻻعب المحلي فهو الخزان والدعامة اﻷساسية للمنتخبات.نشكر القارة السمراء التي كانت السباقة لهده البطولة.والشكر الجزيل ﻹبن الجديدة على المساهمة في التتويج القاري.المهم هناك كأس قارية ستدون في تاريخ الكرة الوطنية.وشكرا هسبرس.
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