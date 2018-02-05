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الرئيسية | رياضة | المغربي التويزي ينال ثقة المدرب بيب غوارديولا

المغربي التويزي ينال ثقة المدرب بيب غوارديولا

المغربي التويزي ينال ثقة المدرب بيب غوارديولا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:20

قرر بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشتسر سيتي الإنجليزي، ضم اللاعب المغرب الشاب نبيل التويزي، ذو 16 سنة إلى الفريق الأول ومشاركته في تدريبات الفريق، تحسبا لإدخاله مع تركيبة الفريق الأول في قادم الأيام.

واختار الإطار الإسباني وضع ثقته في اللاعب الواعد المغربي، بعد مساره الناجح والمردود الجيد الذي قدمه رفقة الفريق الثاني لمانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، بعد أن انضم للفريق الإنجليزي خلال منتصف الموسم الكروي الماضي.

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