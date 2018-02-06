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الرئيسية | رياضة | العَلمِي: ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم حلم أمّة

العَلمِي: ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم حلم أمّة

العَلمِي: ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم حلم أمّة
هسبورت*
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 10:43

أَكّد مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 لكرة القدم، أن ملف المغرب لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، من شأنه تسليط الضوء على مؤهّلات وخصوصية المملكة، مع تجنب النفقات غير المجدية.

وقال العلمي في حديث للأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير، إن ترشيح المغرب يعتمد على جودة الملف، والشخصيات التي تحمله، وليس فقط على الوسائل المالية، مبرزا أنه تم وضع إستراتيجية مدروسة، يتم من خلالها تعبئة واستغلال كل إمكانيات البلاد من أجل الفوز بهذا الرهان.

وأضاف "سنعلن خلال بضعة أيام عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل تعزيز ملف ترشيحنا"، مشيرا إلى أن الحكومة والقطاع الخاص والمختصّين والمهنيين في المجال الرياضي يوحّدون جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف.

واعتبر أن الترشح لاحتضان المونديال مسألة مركبة تجمع بين حلم أمة وحماس شعب، وتصميم بلد، وقوّة ملف، فضلا عن ضمانات النجاح التي تقدّم لعالم كرة القدم، مذكرا بأن المغرب انخرط في برنامج واسع وطموح للاستثمارات في البنيات التحتية والفنادق بما يستجيب في المقام الأوّل لحاجيات المغاربة ولتطلعاتهم.

وأكد أن المغرب يتوفّر على عشرة مطارات دولية عصرية، تستجيب للمعايير المعتمدة في البلدان المتقدّمة، كما يتوفّر على بنيات تحتية طرقية مماثلة لتلك الموجودة في أوروبا، سواء على مستوى الطرق السيارة، أو الطرق المزدوجة، مضيفا أن الخط السككي السريع سيكون جاهزا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقال إن خطوطا أخرى تربط بين الدار البيضاء ومراكش ووجدة ستكون جاهزة سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي أشار العلمي إلى أن المغرب يتوفّر على شبكة للمؤسّسات الاستشفائية الجامعية موزّعة على مختلف أنحاء البلاد، موضحا أن كل مدينة تحتضن منافسات المونديال ستتوفّر على مركز استشفائي جامعي يغطي حاجيات سكانها وسكان ضواحيها.

وأضاف "نقترح أيضا ملاعب سيتواصل العمل بها بعد المونديال" مشيرا إلى أنه لن يتم صرف أي درهم في غير التجهيزات التي تعود بالفائدة على السكان.

وأبرز أن المغرب يعتبر بلدا صاعدا لديه حاجيات على مستوى البنيات التحتية في ميادين الصحة والتربية والرياضة، مؤكدا أن المملكة سرّعت منذ سنوات من وتيرة استثماراتها العمومية، من أجل تأهيل مختلف جهات البلاد والاستجابة لحاجيات السكان، ومتطلبات المستثمرين الأجانب.

وشدّد من جهة أخرى على أن ترشيح المغرب هو ترشيح لكل البلدان الإفريقية، وللقارة برمّتها، مشيرا إلى أن المملكة لديها الثقة في أشقائها الأفارقة. وخلص إلى القول إن "ملف ترشيحنا يتحدث نيابة عنا".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - wood الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:00
اي شخص له شيء من التمييز يعرف انه من المستحيل انتزاع تنظيم المنديال من الولايات المتحدة الامريكية و كندا لما لهاتين الدولتين من ثقل سياسي و اقتصادي كبير ، اللهم إن تنازلا بطريقة او بأخرى للمغرب او لم تعد تمثل لهم هذه التظاهرة اي اهتمام ، و هو امر محتمل و وارد نظرا لتكلفة التنظيم و ضعف اراداته . فالتعويل على الدول الاخرى هو في حد ذاته سذاجة لان الدول تتجه دائما نحو الاقوى الذي لا تأثير سياسي و اقتصادي في الساحة الدولية . فتنظيم هذه التظاهرة ستثقل كاهل الدولة بأعباء بينما تعيش مشاكل اقتصادية و اجتماعية .اما مردودية هذا المنديال فكما اتبثت التجارب فهي اقل بكثير من قيمة الاستثمارات و سيغرق المغرب في المزيد من الديون و المشاكل !!
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4
2 - Hanane hanane الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:01
فعلا مابقاتش فخسران الفلوس بلا فايدة خاص استراتيجية هادفة وناجحة من اجل كسب هذا الرهان وهذا سيتأتى بإذن الله مع التجمعي الشهم.بالتوفيق
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2
3 - علال كبور الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:01
الترشح لكأس العالم حلم فءة من المجتمع ستستفيد من الصفقات لا غير اما حلم أمة فهو هو تحقيق الديمقراطية والعدالة وتحسين الخدمات وتوفير التعليم والصحة والبنيات التحتية حلم أمة هو القضاء على الفساد السلطوي والانتخابي حلم أمة هو قضاء ناجع ومستقل حلم أمة هو توزيع الثروات بشكل عادل .
والامة لم تستشر في هذا المشروع
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14
4 - حلم أمة الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:02
حلم الأمة هو حقوق الشعب من الثروات المنهوبة الغاء المحسوبية والزبونية لجعل المواطن يحس بقيمة وطنه .انداك فكروا في تنظيم اي تظاهرة ستجدون شعبا متحمسا .
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11
5 - amal lmir الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:03
هذا حلم المغاربة ونحن نضع ثقتنا في الوزير الكفئ ، رمز العمل والمعقول والمثابرة من اجل تحقيق الهدف.
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-13
6 - رشدون حمادي الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:08
حلم امة هدا ما تريدون انتم اما الشعب فحلمه غير كوابيسكم حلم الامة هو العيش الكريم والتقسيم العادل للتروات وحلم الامة هو حكم الشربعة الاسﻻمية وحلم الامة هو تحرير القدس من الاحتﻻل الصهيوني وتحرير الامة من ادناب الصهيووووووونية الخونة هاااااكم حلم الامة
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10
7 - عبد الحكيم الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:10
من مئات السنين وانتم تترشحون.ولم تنجزوا اي شيء يذكر.على الاقل حتى ولم تنالوا تنظيم كاس العالم.كان لزاما ان تظهر الرغبة في التنظيم.في البنيات التحتية و المؤسسات الخدماتية.لكن كما هو معلوم فالرغبة الحقيقة في تطوير البلد غير موجودة .الا فيما يخص جلب السياح لان كل المسؤولين في الدولة يملكون فنادق و مطاعم ووكلات للاسفار و غير ذلك.ولا يمهم الشان الذاخلي و القيام بتنمية حقيقة.بل اقصى طموحهم هو الصورة الخارجية و تزييف الواقع.ومن كان يظن ان تنظيم كاس العالم سوف يساهم في تطوير البلاد و احداث اقلاع حضاري.فهو اهم وجاهل بمقومات الحضارة.التي تبدا من نشر العلم و التعليم و توفير مناخ امني و صحي قبل كل شيء.وهذا لا يوجد في جماجم المسؤولين طبعا.ارجوا ان لا ينظم المغرب كاس العالم.لانه لن يزيد الاوضاع الى سوءا كما حدث في البرازيل و جنوب افريقيا.
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6
8 - timjichte الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:10
حلم الأمة هو العيش الكريم والتمكين من أبسط حقوق عيشها من تعليم وصحة وشغل ووو.أما المونديال فهو حلم الامم المتحضرة التي لم يعدهمها سوى الكماليات
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9 - آش خاصك آلعريان..؟ الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:11
لا لا يا سيدي تنظيم كأس العالم ليس حلم أمة!! بل هو حلم فئة محدودة و معدودة لها مصالح مادية و صفقات تريد إبرامها و مشاريع تحلم بالإستفادة منها على ظهر الأمة.. ماذا ستستفيد غالبية الشعب من تنظيم المونديال سوى الزيادات و إعطاء الأولوية لبعض المناطق على حساب الأخرى مع تعميق الفوارق تحت ذريعة( المصلحة العليا للبلد).. حلمنا أكبر بكثير من تنظيم المونديال..!!
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6
10 - النمرود الفرعوني الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:11
هذه كلمة ميتة مرت في الفين وعشرة مشروع امة حلم قارة الان يجب رفع شعار مشروع ال فاس حلم فوقراء
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-2
11 - باركا غير الشان الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:17
اليوم امامنا خصم مشترك قوي مستعد لتنضيم المونديال من اليوم جاهز الف فلميا. بلله عليكم هل يستطيع المغرب ان ينافس امريكا وما ادراك ما امريكا صاحبة تنضيم 94 والمكسيك صاحبة 74-86 وكندا كقوة عالمية في جميع المجالات. بدون تعليق.
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1
12 - oujdi الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:38
je pense que toute l'Afrique est avec nous sauf qu'il y a un pays avec jalouzie qui a dit qu'on a pas dit notre accord il attend le president qui ne peut pas parler ou ecrire ou marcher esque vous avez comptis dr qui je parle
cher marocain il ne faut critiquer on veut bien l'organiser au maroc a la rigueur on construit d'autre hopitaux nien equipés des autoroutes des hotels des moyens de communication et beaucoup d'autres choses. on dit. allez maroc
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0
13 - abderramane الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:39
تنظم كاس العالم بين قارتين افريقيا و اوربا سيكون افضل للحضارة لانسانية و ‘العالم باسره. يعني المغرب و اسبانيا سيقومان بهذا الانجاز .يجب علا المسوولون ان يفكروا في هذا الاتجاه وشكرا.
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0
14 - azad meryam الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:40
هذا الحلم عنده قيمة مضافة على البلد وسيعود بالنفع الكبير....اللهم حقق مرادنا
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15 - خديجة الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:45
ملف قوي ،استراتيجية مدروسة،برامج هادفة وجاهزة واخرى في طور الإنجاز ،موقعنا الإستراتيجي كل هاته العوامل حافز لنا لإحتضان مونديال2026.كلنا حماس وعزم وثقة وراء القائمين والساهرين على هدا العمل .الكبير .بالتوفيق بإذن الله.
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16 - منبر الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:46
le Maroc a peu de chance et Mr Alami le sait mieux ...nos infrastructures et notre mentalité antilibérale ne feront pas l'affaire ....les Allemands sont les mieux qualifiés pour ce genre d'évènements....nous sommes malheuresement en déphasage avec l'Occident , ce qui rendra difficile une organisation de cette fête ...il nous manque la conviction d'être sérieux avant tout ....je ne rêve pas d'une coupe du monde Mr Alami car je ne rêve plus ....
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