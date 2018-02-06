كومان يدرب منتخب هولندا حتى مونديال 2022

هسبريس - رويترز

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين رونالد كومان مدربا للمنتخب الوطني حتى كأس العالم 2022.

والمدافع الدولي الهولندي السابق (54 عاما) هو سابع مدرب يتولى مسؤولية المنتخب الوطني في ثماني سنوات. وسيخلف كومان المدرب ديك أدفوكات الذي استقال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم العام الحالي في روسيا.

وسيركز كومان في مهمته الجديدة على إعادة الفريق للطريق الصحيح حيث أنه قبل أقل من ثماني سنوات كان وصيفا لبطل كأس العالم لكنه لم يشارك في أي بطولة كبرى منذ 2014 عقب غيابه عن بطولة أوروبا قبل عامين.

وابتعد المدرب الهولندي عن العمل منذ إقالته من تدريب إيفرتون في أكتوبر تشرين الأول الماضي عقب مسيرة سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مهمته الأولى قيادة منتخب بلاده في مباراتين وديتين قويتين أمام إنجلترا والبرتغال الشهر المقبل.

وسيكون هدفه الأساسي قيادة هولندا إلى التأهل لبطولة أوروبا 2020.

ويملك كومان، الذي خاض 78 مباراة دولية مع هولندا، خبرة كبيرة لتولي هذه المهمة حيث سبق له تدريب فيتيس أرنهيم وأياكس امستردام وبنفيكا وايندهوفن وبلنسية والكمار وفينوورد وساوثامبتون وإيفرتون.