24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1712:4715:4118:0719:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. حقوقيون يرفضون تموقع البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان (5.00)

  2. الصبار يعد بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة بالآلية الوطنية للوقاية (5.00)

  3. متحف اتصالات المغرب يحتفي بالرقاص والتلغرام وثورة التكنولوجيا (5.00)

  4. مصدر حكومي يضع شروط المغرب لمفاوضات مباشرة مع البوليساريو (5.00)

  5. جرادة تكسح الثلوج بمسيرة حاشدة .. و"حق الله" يستقبل العثماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كومان يدرب منتخب هولندا حتى مونديال 2022

كومان يدرب منتخب هولندا حتى مونديال 2022

كومان يدرب منتخب هولندا حتى مونديال 2022
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 20:05

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين رونالد كومان مدربا للمنتخب الوطني حتى كأس العالم 2022.

والمدافع الدولي الهولندي السابق (54 عاما) هو سابع مدرب يتولى مسؤولية المنتخب الوطني في ثماني سنوات. وسيخلف كومان المدرب ديك أدفوكات الذي استقال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم العام الحالي في روسيا.

وسيركز كومان في مهمته الجديدة على إعادة الفريق للطريق الصحيح حيث أنه قبل أقل من ثماني سنوات كان وصيفا لبطل كأس العالم لكنه لم يشارك في أي بطولة كبرى منذ 2014 عقب غيابه عن بطولة أوروبا قبل عامين.

وابتعد المدرب الهولندي عن العمل منذ إقالته من تدريب إيفرتون في أكتوبر تشرين الأول الماضي عقب مسيرة سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون مهمته الأولى قيادة منتخب بلاده في مباراتين وديتين قويتين أمام إنجلترا والبرتغال الشهر المقبل.

وسيكون هدفه الأساسي قيادة هولندا إلى التأهل لبطولة أوروبا 2020.

ويملك كومان، الذي خاض 78 مباراة دولية مع هولندا، خبرة كبيرة لتولي هذه المهمة حيث سبق له تدريب فيتيس أرنهيم وأياكس امستردام وبنفيكا وايندهوفن وبلنسية والكمار وفينوورد وساوثامبتون وإيفرتون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مبدع الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 21:17
على اﻷقل هذا ماأتمنّاه لمُنتخبنا مع المحنّك رونار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.