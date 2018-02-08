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الرئيسية | رياضة | بنشرقي: أَصررت على الاحتِراف رغم رفض رونار

بنشرقي: أَصررت على الاحتِراف رغم رفض رونار

بنشرقي: أَصررت على الاحتِراف رغم رفض رونار
هسبورت- أمال بلجاج*
الخميس 08 فبراير 2018 - 12:23

أَكّد اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، أن الإنجازات والبطولات والشعبية التي يحظى بها نادي الهلال السعودي، جعلته يصر على قبول العرض الذي تقدّم به وكيل أعماله، إذ وجده مناسبا لطموحاته، وأن لكل لاعب الفخر في الانضمام إلى هذا الفريق السعودي، موضّحا على أن رئيس الوداد البيضاوي رحّب هو الآخر بالفكرة بعد اطلاعه على العرض.

وأضاف اللاعب السابق للفريق "الأحمر" في تصريحات صحفية، أنه يطمح لتحقيق الألقاب والبطولات رفقة ناديه الجديد الهلال السعودي، كما أن موافقته على حمل قميصه جاءت لشعبية الفريق ومكانته على مستوى القارة الآسيوية والمنطقة العربية، متمنيا أن يقدّم الإضافة المنتظرة منه للمجموعة.

وعن المنتخب الوطني المغربي الأوّل، أوضح اللاعب الدولي أشرف بنشرقي، أنه على الرّغم من رغبة المدرّب في استمراره في الدوري الاحترافي المغربي، إلا أنه أصر على الاحتراف في نادي الهلال السعودي الذي سيقوده حتما إلى المشاركة في كأس العالم روسيا رفقة "أسود الأطلس"، مضيفا: "أسعى للعودة إلى المنتخب المغربي من بوابة الهلال، والأخير سيدفع بي للمشاركة في المونديال".

ومن جهة أخرى، استهل أشرف بنشرقي أولى تداريبه رفقة نادي الهلال السعودي، إذ من المنتظر أن يتم إضافته إلى قائمة معسكر مباراة النصر اليوم الخميس، بعدما أظهر جاهزيته التامة خلال مشاركته رفقة المنتخب المغربي المحلي في نهائيات كأس الأمم المحلية، كما أنه سيتم ضمّه إلى اللائحة المعتمدة في دوري أبطال آسيا 2018.

وكان بنشرقي قد تأخّر في الالتحاق بفريقه الجديد لانخراطه مع منتخب بلاده في بطولة كأس إفريقيا للمحليين التي اختتمت الأحد الماضي في الدار البيضاء وتوّج بها المنتخب المغربي بعد الفوز في المباراة النهائية على نيجيريا برباعية نظيفة.

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