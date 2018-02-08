إيمري: تجديد عقدي غير مرتبط بالفوز على الريال

هسبريس - إفي

أبدى الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان حماسته الشديدة لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في مقابلة مع صحيفة (ماركا) تناول فيها عدة قضايا كمستقبله مع الفريق ووضع نادي العاصمة الفرنسية في أوروبا وثلاثي هجومه الناري.

وشدد إيمري خلال المقابلة أن مستقبله غير مرتبط بمواصلة مشواره في التشامبيونز ليج من عدمه "لم يقل لي أحد أن تجديد عقدي مرتبط بالفوز على الريال مدريد أو لا".

وعما إذا كان يتفق مع ما قاله لاعب الفريق كيليان مبابي وهو أن بي إس جي سيذهب لمدريد ليقدم رسالة لعالم كرة القدم، أجاب إيمري "نعم سنكون محط أنظار العالم في ذلك اليوم. هذه المباراة ستكون ببساطة مباراة نهائية محتملة. الرسالة هي أننا نثق في أنفسنا وأننا مستعدون للعب امام الريال الفائز بلقب التشامبيونز ليج ثلاث مرات في السنوات الأربعة الأخيرة. أن يكون بي إس جي في هذا المستوى تحد كبير وأنا أواجهه بشكل طبيعي".

وحول خطته لتنظيم الفريق أمام الريال في وجود ثلاثي هجومي خطير (نيمار وكافاني ومبابي) ولاعبي خط وسط بإمكانات دفاعية مثل دراكسلر ودي ماريا، قال "بعد رحيل إبرا (زلاتان إبراهيموفيتش) حاول الفريق التطور. لطالما سمعت الرئيس فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) يقول جملة شهيرة وهي أنه لكي تنشيء أفضل فريق في العالم فعليك ان تستقدم أفضل لاعب في العالم. وهذا مثال جيد على الفرق التي تتمتع بإمكانات اقتصادية".

وأضاف "مدريد فعل هذا على سبيل المثال مع (لويس) فيجو. عندما قرأت يومها في ماركا أن فيجو سيرحل (عن برشلونة إلى الريال) بعد دفع قيمة الشرط الجزائي، لم أصدق. كان الأمر مذهلا. في إسبانيا لطالما شاهدت هذه الأمور مع الريال : صفقة زيدان وكريستيانو وخاميس.. وبرشلونة فعل نفس الأمر بدفع قيمة الشرط الجزائي لريفالدو (لضمه من ديبورتفيو لا كورونيا)".

وتابع "كل هذه الإمكانات الاقتصادية نلمسها الآن في فرنسا. أعتقد أن هذا يعد إيجابيا لهذا البلد الذي يجب ان يكون ممتنا لقطر لجلب الأفضل هنا والخطوة الأخيرة كانت قيام الرئيس (ناصر) الخليفي بضم واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، نيمار. هذا الفريق تحسن في الهجوم بالصفقات الجديدة. وردي على السؤال هو أن مسؤوليتي هي التمكن من تنظيم كل هذه المواهب وإحداث التوازن فيما بينها. هذا تحد مثير".

وحول خطته التكتيكة لا سيما وأنه من المدربين الإسبان الذين ينجحون عبر أساليب مختلفة عن طريقة التيكي تاكا، قال "التيكي تاكا مفهوم صحفي. البي إس جي هو أحد الفرق التي تقوم بأكبر عدد من التمريرات في المباراة الواحدة . ننفذ ما بين 700 و800 تمريرة في المباراة. هناك فرق قليلة تلعب هكذا".

وعن طريقة تعاملة مع المشادة التي وقعت بين نيمار وكافاني بعدما رغب البرازيلي في تسديد ضربة جزاء كان الأوروجوائي سيصوبها، قال إيمري "كنت أجعل كافاني المسؤول عن ضربات الجزاء ولدى انضمام نيمار بات هناك لاعبان قادران على تسديد ضربات الجزاء ومن وقتها تحدثت معهما حتى يقومان بتناوب هذه الضربات. في أحد الأيام حدث جدل وأنا تدخلت حتى يصبح الأمر كما هو عليه الآن (وهو أن نيمار بات المسؤول عن ضربات الجزاء في الأغلب الأحيان)".

وحول نيمار قال إيمري "لم أدرب لاعبا مثل نيمار من قبل وأنا ممتن للغاية لانني تمكنت من تدريبه. الآن ما نسعى له هو المنفعة الجماعية في وجدوه. نيمار قام برهان رياضي بخروجه من منطقة الراحة التي كان ينعم بها في برشلونة ويجب أن يحظى بهذا الاحترام هنا. بي إس جي محظوظ بضمه ونيمار محظوظ بوجوده في فريق يسمح له بالتألق على الصعيد الشخصي وتحقيق أهداف جماعية".

وفيما يخص مبابي الذي انتقل لبس إس جي معارا من موناكو في صفقة تتضمن خيار شراء اللاعب بالصيف ومستقبله، قال "مشواره كبير ولا أعرف إلى أين سيصل. هو فرنسي وفي الماضي مثل هؤلاء اللاعبين لم ينجذبوا إلى فرنسا ولم يكن باريس سان جيرمان يبقي عليهم وكانوا يرحلون. الآن يمكن أن يظلوا 15 عاما وهذه خطوة كبيرة. ريال مدريد وبرشلونة كانا يرغبان في ضم مبابي ولكن البي إس جي لديه إمكانات كي يضمه في مشروع فرنسي".

وتابع "لا أعتقد أن مبابي انتقل إلى هنا لأسباب اقتصادية إنما بسبب الإغراءات الرياضية. وهذا مثال على الأندية الصاعدة في أوروبا مثل (مانشستر) سيتي الذي بات يمتلك إمكانات اقتصادية جديدة وأعتقد أن هذا يعد جيدا لكرة القدم. أن تكون هناك أندية جديدة".