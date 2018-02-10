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كُتّاب وآراء
البنرزتي يضع آخر اللمسات قبل "ديربي البيضاء"
واصل فريق الوداد الرياضي استعداداته لمباراة الديربي التي ستجمعه بغريمه الرجاء البيضاوي، في معقله مركب بنجلون، قبيل المواجهة التي يحتضنها مركب محمد الخامس اليوم السبت.
وفضّل التونسي، فوزي البنزرتي، العودة إلى مركب الحاج محمد بنجلون بعد إنهاء معسكره في بوسكورة الذي دام لقرابة عشرة أيام، بعدما باتت أرضية الملعب غير صالحة للتدرّب عليها، إذ اشتكى اللاعبون من تردي وضعيتها عقب المباراة التي جمعت الفريق بأولمبيك آسفي قبل أسبوع.
وحسب مصادر "هسبورت"، فالوداد استعاد لاعبيه الدوليين المشاركين مع المنتخب المحلي بعد الاستفادة من يومي راحة، إذ شهدت حصّة يوم الأربعاء، حضور جميع اللاعبين، بمن فيهم الغاني دانييل أدجي الذي تعرّض لإصابة في إحدى المباريات الودية، إلى جانب عودة مهدي قرناص بعد أشهر من الغياب للإصابة أيضا، فيما اكتفى إسماعيل الحداد بالركض لاستعادة طراوته البدنية.
وبات الفريق "الأحمر" قادرا على إشراك لاعبيه الجدد، الذين تعاقد معهم النادي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث كشف مصدر جامعي للجريدة في وقت سابق أنه في مقدور الفريق قيد اللاعبين الجدد في ورقة المباراة، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع ذلك رغم أن المباراة تندرج لحساب مباريات الذهاب لعدم تحديد تاريخ المباراة الصادر عن لجنة البرمجة.
وأجرى الوداد عصر الجمعة، آخر حصة تدريبية له على الملعب نفسه، إذ تقرّر وضع آخر اللمسات على الخطة والتشكيلة التي ستدخل الديربي، علما أن الجماهير الودادية ستفاجأ من إقحام بعض اللاعبين لأول مرة، منهم أسماء كان مغضوبا عليها في فترة المدرّب السابق الحسين عموتة.
وستلعب هذه المباراة بعدما تم تأجيلها منذ شهر دجنبر الماضي لالتزام الوداد بالمشاركة في مونديال الأندية، إلى جانب عدم جاهزية ملعب محمد الخامس، وإغلاقه للإصلاحات قبيل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للمحليين التي توّج بها المغرب على حساب نيجيريا الأحد الماضي.