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كُتّاب وآراء
الإصابة تحرم فوزير من ملاعب كرة القدم لأسبوعَين
كَشف محمد فوزير، لاعب "النصر" السعودي، أنه سيغيب عن الملاعب لمدّة لا تقل عن أسبوعين، بعد تعرّضه للإصابة في تداريب الفريق التي سبقت ديربي النصر والهلال في الدوري السعودي.
وقال فوزير في تصريح خصّ به "هسبورت" إن الطاقم الطبي منحه راحة ستدوم لأسبوعين بسبب إصابة في الفخذ، بعد التحام مع أحد اللاعبين في تداريب ناديه قبل أسبوع، وسيخضع لبرنامج طبي سيمنعه من المشاركة في الدوري المحلي لمباراتين.
وأكّد المحترف المغربي أنه عانى من هذه الإصابة قبل مباراة الديربي السعودي، وساعده الأطباء على تخفيف آلامها للمشاركة في هذه المباراة، ليجتاز بعد ذلك فحوصات طبية أظهرت مدى إصابته وكشفت عن مدّة غيابه عن تداريب الفريق، ليكون أبرز الغائبين عن النصر في الأسبوعين المقبلين.
وقال فوزير إنه يطمح للعودة بشكل أفضل والظهور بوجه أحسن، وأن هذه الإصابة لن توقف طموحه في تقديم مستوى جيّد في الفترة المقبلة، حتى يقنع الطاقم التقني من جديد، ويغري الناخب الوطني هيرفي رونار بإمكانيته لينادي عليه في قادم المباريات.
وكان اللاعب السابق للفتح الرياضي قد انتقل إلى النصر السعودي العام الماضي، وقدّم إشارات جيّدة أنه من أفضل لاعبي دوري زين للمحترفين، وسجّل في ديربي "الرياض" هدفا رائعا، وأمتع المتفرّجين بالأداء الجيّد الذي بصم عليه.