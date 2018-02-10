شباب الريف الحُسيمي يعود بتعادل أبيض من أكادير

رشيد بيجيكن (صور: محمد بيلا)

استهل فريق حسنية أكادير لكرة القدم أولى لقاءاته برسم مرحلة الإياب من الدوري المغربي الاحترافي "اتصالات المغرب" باستضافة فريق شباب الريف الحُسيمي، وذلك مساء اليوم السبت بالملعب الكبير لأكادير. وقاد المباراة الحكم كريم صبري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة البياض، إذ لم يُسجل خلاله سوى إشهار الورقة الصفراء في وجه لاعبيْن من فريق حسنية أكادير، هما مصطفى شكوري ويحيى جبران.

وبنتيجة الشوط الأول نفسها انتهت المقابلة، ليتقاسم الفريقان النقاط، ويحتفظ بذلك الفريق السوسي بصدارة الدوري بـ30 نقطة، على بُعد نقطتيْن من الرجاء البيضاوي، أقرب مطارديه.

أما فريق شباب الريف الحسيمي فارتفع رصيده إلى 22 نقطة، ما مكّنه من احتلال الرتبة الثامنة مؤقتا.