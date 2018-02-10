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الرئيسية | رياضة | شباب الريف الحُسيمي يعود بتعادل أبيض من أكادير

شباب الريف الحُسيمي يعود بتعادل أبيض من أكادير

شباب الريف الحُسيمي يعود بتعادل أبيض من أكادير
رشيد بيجيكن (صور: محمد بيلا)
السبت 10 فبراير 2018 - 20:26

استهل فريق حسنية أكادير لكرة القدم أولى لقاءاته برسم مرحلة الإياب من الدوري المغربي الاحترافي "اتصالات المغرب" باستضافة فريق شباب الريف الحُسيمي، وذلك مساء اليوم السبت بالملعب الكبير لأكادير. وقاد المباراة الحكم كريم صبري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة البياض، إذ لم يُسجل خلاله سوى إشهار الورقة الصفراء في وجه لاعبيْن من فريق حسنية أكادير، هما مصطفى شكوري ويحيى جبران.

وبنتيجة الشوط الأول نفسها انتهت المقابلة، ليتقاسم الفريقان النقاط، ويحتفظ بذلك الفريق السوسي بصدارة الدوري بـ30 نقطة، على بُعد نقطتيْن من الرجاء البيضاوي، أقرب مطارديه.

أما فريق شباب الريف الحسيمي فارتفع رصيده إلى 22 نقطة، ما مكّنه من احتلال الرتبة الثامنة مؤقتا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حلم الوحدة السبت 10 فبراير 2018 - 22:03
كثيرا ما يرتكب خطأ القول باقتسام نقاط المباراة بينما هما نقطتان فقط نقطة لكل فريق فالصواب في نظري القول
اقتسام الفريقين لنقطتي المباراة المنهية بالتعادل
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2 - البياض السبت 10 فبراير 2018 - 22:37
و بطولة هذه وقالك احترافية !!!!بطولة تبدأ على البياض وتنتهي على البياض حقا مهزلة ...من الاحسن في رأي يجب عدم لعب المبارة من الاحسن واقتسام النقط كالعادة وكل فريق يقعد في مدينته لتوفير على الأقل معانات وتكاليف السفر....على ما يبدو الفريقين معا راضيين بهذا البياض...خصنا نبارك لهم....الكرة ديال تخير الزمان...
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3 - مشجع غزالة سوس السبت 10 فبراير 2018 - 23:00
الفريق الاكاديري قدم اليوم عرضا لاباس به،لكن يبدو ان كثرة الغيابات أثرت على الفريق في مقابلة عرفت تضييع سيل من الاهذاف من طرف الكشاني وسانتوس.
على اي،نتمنى للفريق الأكاديري التوفيق في القادم من المباريات لمواصلة الريادة ولما لا إهداء لقب جديد لخزانة الفريق.
الغريب في مقابلة اليوم ،العزوف الكبير للجماهير السوسية عن الملعب رغم النتائج الايجابية التي يحققها الفريق.
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4 - تنويها لصاحب تعليق حلم الوحدة الأحد 11 فبراير 2018 - 00:39
يقال تم اقتسام نقاط المباراة في حالة التعادل لأنه قبل 1992 إن لم تخني الذاكرة كان الفائز في المباراة يتحصل على نقطتين وذلك قبل تعديل بعض قوانين اللعبة. وفي تلك الفترة تصبح نقطة واحة في حالة التعادل قسمة نقطتين المتحصل عليهما في الفوز. من هنا أتت مقولة اقتسام النقاط في التعادل يا أخي
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