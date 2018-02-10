24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|12:47
|15:44
|18:11
|19:27
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الإرث بالتعصيب .. مناقشة مع رفيقي
- التطبيــع يسير بالسرعة القصوى !
- الآلاف يتظاهرون بإيطاليا ضد الفاشية والعنصرية
- كامل يخلف سجلماسي في الاتحاد من أجل المتوسط
- أكراد سوريا يتبنون إسقاط مروحية تركية في عفرين
جرادة ترد على العثماني بمسيرة "الأكفان" وتُطالب بـ"زلزال سياسي" (5.00)
هكذا يفتك "القاتل الصامت" بالحياة .. غاز وتسمم فغيبوبة ثم وفاة (5.00)
- أخنوش يراهن على نهضة حقيقية بالمغرب وينتقد "الخطابات الهدّامة" - (95)
- تعويض الجزائريين يثير مطالب باعتذار فرنسا عن استعمار المغرب - (84)
- الصحراء تجمع كولر بوفد موريتاني .. والبوليساريو تلوح بالحرب - (74)
- التمويل يفجر محاكمة الريف .. والزفزافي يستحضر روح الخطابي - (56)
- حزب الله يشيد بـ"جيش الأسد" بعد إسقاط مقاتلة إف16 إسرائيلية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شباب الريف الحُسيمي يعود بتعادل أبيض من أكادير
استهل فريق حسنية أكادير لكرة القدم أولى لقاءاته برسم مرحلة الإياب من الدوري المغربي الاحترافي "اتصالات المغرب" باستضافة فريق شباب الريف الحُسيمي، وذلك مساء اليوم السبت بالملعب الكبير لأكادير. وقاد المباراة الحكم كريم صبري.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة البياض، إذ لم يُسجل خلاله سوى إشهار الورقة الصفراء في وجه لاعبيْن من فريق حسنية أكادير، هما مصطفى شكوري ويحيى جبران.
وبنتيجة الشوط الأول نفسها انتهت المقابلة، ليتقاسم الفريقان النقاط، ويحتفظ بذلك الفريق السوسي بصدارة الدوري بـ30 نقطة، على بُعد نقطتيْن من الرجاء البيضاوي، أقرب مطارديه.
أما فريق شباب الريف الحسيمي فارتفع رصيده إلى 22 نقطة، ما مكّنه من احتلال الرتبة الثامنة مؤقتا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اقتسام الفريقين لنقطتي المباراة المنهية بالتعادل
على اي،نتمنى للفريق الأكاديري التوفيق في القادم من المباريات لمواصلة الريادة ولما لا إهداء لقب جديد لخزانة الفريق.
الغريب في مقابلة اليوم ،العزوف الكبير للجماهير السوسية عن الملعب رغم النتائج الايجابية التي يحققها الفريق.