الجيش الملكي يصعق "سريع واد زم" بهدف واحد

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم فريق الجيش الملكي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الأحد بمضيفه سريع واد زم، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد برسم نزال الجولة 16 من منافسات الدوري الاحترافي.

وقاد اللاعب محمد كمال، فريقه الجيش الملكي لحسم نتيجة الجولة الأولى من النزال بهدف دون رد في وقت مبكر، بعد أن نجح في هز شباك الحارس بوجاد، في حدود الدقيقة التاسعة، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مجريات الجولة الثانية دون أن تعرف أي جديد على مستوى النتيجة.

وارتقى الفريق "العسكري" بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 25 نقطة، لتبقى بذلك خمسة نقاط هي الفارق بينه وبين المتصدر حسنية أكادير.

وجمدت الهزيمة رصيد سريع واد زم في حدود النقطة 17 في المركز 11 مؤقتا، حيث تعد هذه الهزيمة هي السابعة من نوعها لهذا الفريق في بطولة هذا الموسم.

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