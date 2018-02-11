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كُتّاب وآراء
الجيش الملكي يصعق "سريع واد زم" بهدف واحد
حسم فريق الجيش الملكي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الأحد بمضيفه سريع واد زم، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد برسم نزال الجولة 16 من منافسات الدوري الاحترافي.
وقاد اللاعب محمد كمال، فريقه الجيش الملكي لحسم نتيجة الجولة الأولى من النزال بهدف دون رد في وقت مبكر، بعد أن نجح في هز شباك الحارس بوجاد، في حدود الدقيقة التاسعة، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مجريات الجولة الثانية دون أن تعرف أي جديد على مستوى النتيجة.
وارتقى الفريق "العسكري" بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 25 نقطة، لتبقى بذلك خمسة نقاط هي الفارق بينه وبين المتصدر حسنية أكادير.
وجمدت الهزيمة رصيد سريع واد زم في حدود النقطة 17 في المركز 11 مؤقتا، حيث تعد هذه الهزيمة هي السابعة من نوعها لهذا الفريق في بطولة هذا الموسم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
فمن تابع المباراة يلاحظ ان فريق الجيش "بقيمته وقامته" وبتجربته الطويلة في قسم الممتاز ركن كل لاعبيه الى الخلف ولولا الحظ الذي لعب لصالحه او لنقل سوء تركيز مهاجمي الفريق المضيف لاهتزت شباك الحارس ال بورقادي اكثر من مرة.