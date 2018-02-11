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الرئيسية | رياضة | بركان تتجاوز "مبور كوت" السنغالي في كأس "الكاف"‎

بركان تتجاوز "مبور كوت" السنغالي في كأس "الكاف"‎

بركان تتجاوز "مبور كوت" السنغالي في كأس "الكاف"‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 11 فبراير 2018 - 21:30

تمكن فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، من الفوز على نظيره "مبور كوت" السينغالي بهدفين لواحد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وحاول أبناء المدرب منير الجعواني، منذ صافرة بداية مجريات النصف الأول من النزال البحث عن فتح ممرات ومساحات في الخط الخلفي لفريق "مبور كوت"، إذ ضغط لاعبو الفريق البركاني على مرمى الحارس السينغالي ندياي، بمحاولات مسترسلة خلال دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى.

واصطدمت جل تحركات ومناورات رفاق أيوب الكعبي، بقتالية كبيرة وشراسة من جانب مدافعي وحارس الفريق السينغالي، إذ لم تنجح عناصر النهضة البركانية في فك شفرة دفاع الخصم الذي اكتفى طيلة دقائق الشوط الأول بالانكماش الدفاعي، إذ كان موفقا في إبعاد الخطورة على مرماه.

وفي الوقت الذي واصل لاعبو النهضة البركانية مناوراتهم الهجومية وضغطهم على شباك الفريق السينغالي بحثا عن هدف التقدم، باغت بابا ساو، الحارس البركاني عبد العالي المحمدي، بهدف أول في حدود الدقيقة 42 عن طريق رأسية مركزة من كرة تابثة، انتهت على وقعه مجريات الشوط الأول.

ودخل الفريق البركاني أطوار النصف الثاني من المواجهة بطموح ورغبة كبيرة لإيجاد الحلول الهجومية المفقودة خلال الجولة الثانية قصد العودة في النتيجة، وذلك من خلال التنويع من محاولاتهم، غير أن التسرع وغياب التركيز فوت على أبناء الإطار الوطني منير الجعواني، الفرصة للتعديل في أكثر من كرة.

واحتسب الحكم الكاميروني ركلة جزاء للفريق البركاني في حدود الدقيقة 59، مع طرد في صفوف الفريق السينغالي، ما قابلته مكونات ولاعبي الفريق السينغالي باحتجاجات قوية على طاقم التحكيم، حيث نجح أيوب الكعبي، في ترجمة هذه الركلة إلى هدف تعديل النتيجة، أعاد به رفاقه في المباراة.

وحاول لاعبو نهضة بركان خلال الفترات الأخيرة من المباراة استغلال النقص العددي للخصم وإحراز هدف الفوز في أولى مبارياتهم في كأس "الكاف"، الشيء الذي تحقق عن طريق اللاعب لابا كودجو، دون أن يتمكن رفاقه من إضافة أهداف أخرى رغم ضغطهم الكبير، لتنهي الصافرة الكاميرونية مجريات المواجهة بفوز نهضة بركان بهدفين لواحد في انتظار مباراة الإياب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - soukayna الأحد 11 فبراير 2018 - 21:43
مبروك وألف مبروك و أتمنى لكم التوفيق والنجاح والمزيد من العطاء
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10
2 - bouabid الأحد 11 فبراير 2018 - 22:04
هو انتصار في الديار و ليس تجاوز. مقابلة الاياب بالسنغال ستحسم من يتجاوز من. على العموم نتمنى حظ موفق للنهضة
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18
3 - soukayna الأحد 11 فبراير 2018 - 22:18
بالتوفيق إن شاء الله والمزيد من العطاء
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7
4 - لقجع الأحد 11 فبراير 2018 - 22:20
بكل صراحة وتجرد، الحكم ساهم بشكل كبير في نتيجة اللقاء بإعلانه ضربة جزاء خيالية لصالح اصحاب الارض، في وقت كان فيه الفريق السينيغالي سيد الميدان
على اي حظ موفق للفريق البركاني في مقابلة الإياب بحول الله.
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