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كُتّاب وآراء
أطلس خنيفرة والدفاع الجديدي يقتسمان النقاط
حَسم التعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لمثلها نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الأربعاء، بين فريقي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، برسم النزال المؤجّل عن الجولة 16 من البطولة.
وأنهى الفريق الخنيفري مجريات الجولة الأولى من النزال بالتقدّم بهدفين لواحد، أحرزهما كل من إبراهيم الباز في الدقيقة السابعة وهشام مرشاد في الدقيقة 11، قبل أن يقلص المهاجم سايمون مسوفا، النتيجة للفريق الجديدي في حدود الدقيقة 41.
وأضاف اللاعب كومباوري، الهدف الثالث لشباب أطلس خنيفرة في الدقيقة 57، قبل أن يتمكّن الفريق "الدكالي" من إدراك التعادل بهدفي كل من أنور جيد وعدنان الوردي في الأنفاس الأخيرة من المباراة.
وأضاف الفريقان نقطة واحدة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد "أطلس خنيفرة" النقطة 15 في الصف 14، فيما بلغ رصيد الدفاع الحسني الجديدي النقطة 25 في المركز الخامس مناصفة مع الجيش الملكي.