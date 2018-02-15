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الرئيسية | رياضة | رونالدو يدعو إلى مساعدة أطفال مسلمي روهينغا

رونالدو يدعو إلى مساعدة أطفال مسلمي روهينغا

رونالدو يدعو إلى مساعدة أطفال مسلمي روهينغا
هسبورت - إفي
الخميس 15 فبراير 2018 - 22:52

حث كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، على إرسال مساعدات عاجلة لأطفال أقلية الروهينغا المسلمة، الذين فروا إلى باكستان، بعد اضطروا إلى ترك ميانمار، معلنًا عن تبرعه لتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال رونالدو، في بيان نشرته، اليوم الخميس، منظمة أنقذوا الأطفال، التي يعمل سفيرا لها "من الصعب كأب، أن أرى أزمة اللاجئين الروهينغا، وخاصة ما يؤثر على الأطفال والقصر، الذين يحتاجون عنايتنا ودعمنا.

وذكر اللاعب البرتغالي، أن لديه 4 أبناء، وأنه سيفعل أي شئ من أجلهم، مطالبا بمساعدة القصر من تلك الأقلية المسلمة، الذين لجأوا إلى بنغلاديش أيضا.

ونشر رونالدو، على حساباته بجميع مواقع التواصل، صورة لأب من الروهينغا، يحمل على ذراعه ابنه الرضيع البالغ عاما واحدا فقط، وأخرى له هو شخصيا محاطا بأولاده، مصحوبتين بتعليق يقول "عالم واحد نحب فيه جميعا أولادنا. رجاء ساعدوا لاجئي الروهينغا".

كما أعلن رونالدو عن تبرعه بمبلغ، لم يكشف عنه من أجل أطفال الروهينغا، كي يكون لهم "مكان آمن للعب وممارسة الحياة الاجتماعية والتعافي وأن يعودوا أطفالا مرة أخرى"، وفقا لبيان المنظمة.

وتابع البيان أن رونالدو قال "تجربة اللعب في سن الطفولة عالمية"، مؤكدا أن لديه ذكريات كثيرة، حين كان صغيرا وأنه استمتع بلعب كرة القدم، وأضاف "أتمنى أن يتمكن أطفال الروهينجا من الإحساس بنفس السعادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سمحمد المانيا الخميس 15 فبراير 2018 - 23:02
كم انت كبير يا رولندووووو...........
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53
2 - العنكبوت الخميس 15 فبراير 2018 - 23:05
صراحة في هذه الخصلة بالذات كاتسالي معايا، عكس البرغوث
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61
3 - soukayna zaio, الخميس 15 فبراير 2018 - 23:13
نشكرك على هذه المساعدات الإنسانية وأتمنى أن يكونو الكثير مثلك االلهم انصر اخواننا المسلمين
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60
4 - احب رونالدو الخميس 15 فبراير 2018 - 23:14
شكرا رونالدو على هذه الالتفاتة الإنسانية
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52
5 - zrgvitch الخميس 15 فبراير 2018 - 23:14
الحكام العرب مشردون تلا اردوغاااان طلع ببب
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13
6 - sami الخميس 15 فبراير 2018 - 23:20
جزاه الله خيرا اللهم أهديه الى الاسلام
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40
7 - mell الخميس 15 فبراير 2018 - 23:23
كم انت كبير يا رونالدو.اتمنى ان تكون قدوة للمليارديرات العرب و المسلمون لكي يساعدوا هؤلاء الناس الذين فقدوا كل شيء.
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43
8 - faroukbela الخميس 15 فبراير 2018 - 23:30
هذه التفاتة من اللاعب الكبير .هل فعلا يستطيع اللاعبوت الآخرون مثل ميسي واخرون بمسادة مسلمين الروهينگا
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28
9 - من المغرب الخميس 15 فبراير 2018 - 23:32
سبحان الله .لو ينطقو الاوربيين الشهادة لاصبحو خير امة اخرجت للناس.اما المغاربة ليه هاتف وانتيرنيت ويأتي الى هذا المنبر الموقر ليشكي ويبكي .والسبب لان هذا الشعب لم يعرف طعم الحرب والقنابل تتساقط عليه ليل نهار.صب القليل من الثلج وبدء الكل يبكي ياترى ماذا يحصل لو صبت القنابل .عودو الى اصولكم يا مغاربة حيث لنا باب المغاربة في فلسطين ونحن من نشرنا الحضارة الى الغرب.جامعة القرويين شاهدة والاندلس .واقرؤو عن عذاب القبر.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به"
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33
10 - الخير فيما إختاره الله الخميس 15 فبراير 2018 - 23:37
هذا مثال يحتدى به للاعبي العالم ،لكونه من أشد المتعاطفين مع الطبقات المعوزة خصوصا إخواننا المسلمين الرهينغا الذين داقت بهم الأرض بما رحبت ،والله دخل قلبي ليس لكرته، إنما لإنسانيته،فالمسلمين الرهينغا لهم حق علينا نحن المسلمين أولا ،فنسأل الله في هذه الجمعة أن يفرج كربتهم وهمهم آمين آمين
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23
11 - café alacio الجمعة 16 فبراير 2018 - 00:08
والبحراوي وشوف السيد شحال كبير فعقلوا أتمنى له الهداية إلى هذا الدين العظيم الحق الذي لا ريب فيه شكراً هسبريس
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18
12 - توفيق الجمعة 16 فبراير 2018 - 00:17
ياسلام ....على إنسان سبحان لله
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20
13 - Usa boubker الجمعة 16 فبراير 2018 - 00:26
Il ya une grand deference entre ronaldo et messi parceque messi n aime pas les muslims il a dis autants defois je ne comprends pas pourquoi les jeunnes muslims love him mais ronaldo aide toutes les pauvres dieu l amene au bon derections
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11
14 - أبو ريان الجمعة 16 فبراير 2018 - 02:05
أنه لرجل عظيم الله يهديه للإسلام لأن أفعاله من سمات المسلمين الحقيقين
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3
15 - رضوان الجمعة 16 فبراير 2018 - 02:39
كم انت كبير يا إبن البرتغال و صديق المغاربة. ومن جهة اخرى يتبرع اليهودي ميسي لإسرائيل لقتل اطفال فلسطين
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