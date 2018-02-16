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كُتّاب وآراء
أزمة قلبية تقتل لاعب كرة قدم في الدوري الجزائري
قال اتحاد الكرة الجزائري إن اللاعب داود بورزق، من نادي نجم الدهامشة الذي ينشط في الدوري الشرفي (الدرجة السابعة) توفي اليوم الجمعة إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وأوضح مسعود كوسة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، أن بورزق سقط على أرضية الميدان بدون كرة، وبدون أي احتكاك مع لاعب آخر خلال مجريات الشوط الأول من المواجهة التي جمعت فريقه باتحاد عين آرنات.
وأضاف كوسة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "طريقة سقوط اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، أثارت الهلع وجعلت رجال الدفاع المدني يتدخلون لتقديم الإسعافات الأولية، ونقله إلى أقرب مستشفى بسرعة فائقة، إلا أن الموت كان أسرع".
المسؤول في الـFAF أضاف أن خبر وفاة اللاعب داود بورزق سقط كالصاعقة على زملائه، في الدقيقة الـ75 من المباراة، وهو التوقيت الذي توقفت عنده المواجهة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وأدخله الجنة برحمتك وعفوك وغفرانك آمين.
اللهم تغمده برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر