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الرئيسية | رياضة | أزمة قلبية تقتل لاعب كرة قدم في الدوري الجزائري

أزمة قلبية تقتل لاعب كرة قدم في الدوري الجزائري

أزمة قلبية تقتل لاعب كرة قدم في الدوري الجزائري
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 16 فبراير 2018 - 21:19

قال اتحاد الكرة الجزائري إن اللاعب داود بورزق، من نادي نجم الدهامشة الذي ينشط في الدوري الشرفي (الدرجة السابعة) توفي اليوم الجمعة إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وأوضح مسعود كوسة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، أن بورزق سقط على أرضية الميدان بدون كرة، وبدون أي احتكاك مع لاعب آخر خلال مجريات الشوط الأول من المواجهة التي جمعت فريقه باتحاد عين آرنات.

وأضاف كوسة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "طريقة سقوط اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، أثارت الهلع وجعلت رجال الدفاع المدني يتدخلون لتقديم الإسعافات الأولية، ونقله إلى أقرب مستشفى بسرعة فائقة، إلا أن الموت كان أسرع".

المسؤول في الـFAF أضاف أن خبر وفاة اللاعب داود بورزق سقط كالصاعقة على زملائه، في الدقيقة الـ75 من المباراة، وهو التوقيت الذي توقفت عنده المواجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحاج عبد القادر الجمعة 16 فبراير 2018 - 21:35
إنا لله و إنا إليه راجعون. اللهم ارزق أهله الصبر و السلوان إنك سميع الدعاء.
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50
2 - انا لله وانا اليه راجعون الجمعة 16 فبراير 2018 - 21:39
تغمد الله الفقيه في جنة الفردوس والهم اهله الصبر والسلوان ودايم الله كلنا لها اللهم اجعل قبره رياض الجنة
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45
3 - متأمل الجمعة 16 فبراير 2018 - 21:53
الموت رحمة لأهل التقوى والخوف من الله والعابدون التائبون الذاكرون المستغفرون بالأسحار وعذاب وشقاء وخزي لأهل المعاصي والكفر والزندقة والإلحاد.
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وأدخله الجنة برحمتك وعفوك وغفرانك آمين.
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26
4 - مغربي كندي الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:05
انا لله وانا اليه راجعون :
اللهم تغمده برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر
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26
5 - Aisa الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:09
انا لله وانا اليه راجعون،كل نفس ذاءقة الموت ،اللهم اجعل لاهله الصبر.
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20
6 - marokk الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:21
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وادخله الجنة مع الشهداء امين
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19
7 - حاظي تبرگيگ الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:36
انا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحمه وارزق اهله الصبر الجميل . وما كان لنفس ان تموت إلاّ بإذن الله كتاباً مؤجلا .
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