الإشاعات تنقل اللاعب عادل تعرابت إلى دوري روسيا

هسبورت - أمال بلحاج*

كَشفت مجموعة من المنابر الإعلامية البرتغالية توصّل نادي بنفيكا البرتغالي، الذي يملك عقد اللاعب المغربي عادل تاعرابت، بعرض لضمّ الأخير إلى صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية هناك، وأبدى مسؤولو الفريق رغبتهم في الاستفادة من خدمات اللاعب بعد المستوى الجيّد الذي ظهر به رفقة ناديه جنوى الإيطالي، وفق ما أوردته الصحافة البرتغالية.

من جهة أخرى، كشف مصدر "هسبوت" أن عرض الفريق الروسي مجرد إشاعة، مثل باقي العروض الأخرى التي تم الترويج لها قبل إغلاق "المركاتو" الشتوي، كما أن إدارة فريق جنوى الإيطالي هي من لها الحق في الدخول في مفاوضات رفقة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب تاعرابت، بصفتها مالكة عقد الإعارة الذي سينتهي خلال شهر ماي المقبل.

وأضاف المتحدّث ذاته أن اللاعب لم يتوصّل بعرض من نادي سبارتاك موسكو، وأن الفريق "الروسي" قد وقّع للاعب جديد يشغل المركز نفسه الذي يلعب فيه تاعرابت، مبرزا أن الأخير أعرب مرارا عن رغبته في الاستمرار رفقة نادي جنوى الإيطالي إلى غاية نهاية عقده على أن يدرس العروض المقدّمة إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحاول اللاعب الدولي عادل تاعربت التركيز على فريقه في الوقت الحالي، والعمل على تطوير مستواه رغبة منه في الحصول على فرصة رفقة المنتخب الوطني المغربي خلال المباريات الودية التي سيجريها خلال شهر مارس المقبل؛ إذ يراهن على كسب ثقة الناخب الوطني هيرفي رونار من خلال الظهور بمستوى جيّد في المباريات المقبلة، أملا في ركوب طائرة روسيا والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

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