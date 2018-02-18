24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:06
|12:46
|15:49
|18:18
|19:33
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الإشاعات تنقل اللاعب عادل تعرابت إلى دوري روسيا
- المغرب يستعد لإطلاق كبسولة فضائية من المكسيك
- نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة
- تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحرك "البسمة" بوزان
- استمرار الاحتجاج في جرادة يقسم "القادة" بين التأييد والرفض
التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية (5.00)
رجال ونساء الأمن يُلقنون تلاميذ الرباط تدابير السلامة في الطرق (5.00)
"البيت الطائرة" .. حلم شاب قبائلي يتحول إلى أسطورة جزائرية (5.00)
ليبيا أكبر متجر تهريب للبشر بعد 7 سنوات من سقوط نظام القذافي (5.00)
- التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية - (78)
- الإفراغ من "منازل مخزنية" يتهدد متقاعدين في سلك الشرطة - (64)
- أخنوش: "الأحرار" مع الأداء الميداني بعيدا عن منطق الدكان السياسي - (62)
- الرميد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُضع كما لو أنه قبس من القرآن - (38)
- الزواج .. استقرار أم مغامرة؟ - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قلق في الرجاء بسبب تستر بودريقة واختفاء حسبان
مَرّ اجتماع "برلمان" الرجاء البيضاوي، الذي جمع مجموعة من المنخرطين بمن فيهم أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، وكذا محمد بودريقة المرشح الوحيد لخلافة الرئيس الحالي لـ"الفريق الأخضر"، في أجواء مشحونة كادت تتحوّل إلى عراك في أكثر من مناسبة لولا تدخل بعض المنخرطين.
وكشف مصدر مطلع لـ"هسبورت" أن الاجتماع، الذي كان مخصصا للاطلاع على لائحة محمد بودريقة وبرنامجه لتخليص الرجاء من الأزمة، تحوّل إلى نقاشات عقيمة، خاصةً مع قرار بودريقة إضفاء السرية على أعضاء لائحته التي سلّمها لرضوان الرامي، مشترطا عدم كشف الأسماء الموجودة فيها إلى غاية الأربعاء المقبل؛ موعد انتهاء المهلة التي منحتها الجامعة لحسبان من أجل عقد جمع عام استثنائي، وهو ما رفضه بعض المنخرطين.
وكاد منزل بودريقة، الذي احتضن الاجتماع المذكور، أن يتحوّل إلى حلبة صراع بين عدد من المنخرطين، إذ ظل النقاش الحاد متمحورا حول هوية الأسماء الموجودة في اللائحة، دون تطويره لمناقشة إستراتيجية عمل هذا الأخير في حال نجاح عودته لرئاسة نادي الرجاء الرياضي.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر "هسبورت" أن أعضاء اللجنة التحضيرية سيعقدون اجتماعا مع ممثّلي اللجان المختصة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأسبوع المقبل، للاستفسار عن مصير الجمع العام الاستثنائي المقرّر في 28 فبراير، في حال خرج سعيد حسبان خلال الأيام القليلة المقبلة عن عقد جمع عام استثنائي في 15 مارس المقبل.
وأوضح المصدر أن المنخرطين الموجودين في صف المعارضة عبّروا عن قلقهم من تواري حسبان عن الأنظار خلال الفترة الأخيرة، وعدم إبدائه أي رد فعل تجاه إعلان اللجنة التحضيرية عقد جمع عام غير عاد في 28 من الشهر الجاري، إذ بات هناك تخوّف من إعداد حسبان خطةً ينسف بها مجهودات المعارضة، ويضمن بها وقتًا إضافيًا على كرسي رئاسة "الفريق الأخضر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
في ضروف الفوضى والتسيب لا يريد اَي رمز من رموز الفساد التخلي عن الامتيازات المتنوعة بدون محاسبة بترؤسه الفريق الكبير