قلق في الرجاء بسبب تستر بودريقة واختفاء حسبان

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

مَرّ اجتماع "برلمان" الرجاء البيضاوي، الذي جمع مجموعة من المنخرطين بمن فيهم أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، وكذا محمد بودريقة المرشح الوحيد لخلافة الرئيس الحالي لـ"الفريق الأخضر"، في أجواء مشحونة كادت تتحوّل إلى عراك في أكثر من مناسبة لولا تدخل بعض المنخرطين.

وكشف مصدر مطلع لـ"هسبورت" أن الاجتماع، الذي كان مخصصا للاطلاع على لائحة محمد بودريقة وبرنامجه لتخليص الرجاء من الأزمة، تحوّل إلى نقاشات عقيمة، خاصةً مع قرار بودريقة إضفاء السرية على أعضاء لائحته التي سلّمها لرضوان الرامي، مشترطا عدم كشف الأسماء الموجودة فيها إلى غاية الأربعاء المقبل؛ موعد انتهاء المهلة التي منحتها الجامعة لحسبان من أجل عقد جمع عام استثنائي، وهو ما رفضه بعض المنخرطين.

وكاد منزل بودريقة، الذي احتضن الاجتماع المذكور، أن يتحوّل إلى حلبة صراع بين عدد من المنخرطين، إذ ظل النقاش الحاد متمحورا حول هوية الأسماء الموجودة في اللائحة، دون تطويره لمناقشة إستراتيجية عمل هذا الأخير في حال نجاح عودته لرئاسة نادي الرجاء الرياضي.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر "هسبورت" أن أعضاء اللجنة التحضيرية سيعقدون اجتماعا مع ممثّلي اللجان المختصة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأسبوع المقبل، للاستفسار عن مصير الجمع العام الاستثنائي المقرّر في 28 فبراير، في حال خرج سعيد حسبان خلال الأيام القليلة المقبلة عن عقد جمع عام استثنائي في 15 مارس المقبل.

وأوضح المصدر أن المنخرطين الموجودين في صف المعارضة عبّروا عن قلقهم من تواري حسبان عن الأنظار خلال الفترة الأخيرة، وعدم إبدائه أي رد فعل تجاه إعلان اللجنة التحضيرية عقد جمع عام غير عاد في 28 من الشهر الجاري، إذ بات هناك تخوّف من إعداد حسبان خطةً ينسف بها مجهودات المعارضة، ويضمن بها وقتًا إضافيًا على كرسي رئاسة "الفريق الأخضر".

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