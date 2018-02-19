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الرئيسية | رياضة | الريال يسعى إلى ضمّ "هازار" في صفقة مقايضة

الريال يسعى إلى ضمّ "هازار" في صفقة مقايضة

الريال يسعى إلى ضمّ "هازار" في صفقة مقايضة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 19 فبراير 2018 - 00:27

ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضم البلجيكي الدولي إدين هازار نجم تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون جنيه استرليني بجانب الاستغناء لتشيلسي عن الجناح الويلزي غاريث بيل.

ويماطل هازارد في تمديد عقده مع تشيلسي، ربما في إشارة إلى رغبته في الانتقال لريال مدريد الذي يعاني بشدة في الموسم الحالي.

ويرغب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام في ضم بيل ولكن الجناح الويلزي يبدو أنه سيدخل في صفقة مقايضة مع تشيلسي، حال إبرام صفقة انتقال هازارد لسانتياجو برنابيو.

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