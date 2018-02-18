الرجاء يسعى إلى تعزيز الصّدارة بكسْب الكلاسيكو

هسبورت - أمال لكعيدا (صورة منير امحيمدات)

يَرفع فريق الرجاء البيضاوي سقف طموحاته ويحل في مدينة الرباط من أجل نيل ثلاث نقاط أمام الجيش الملكي، برسم الجولة 17 من منافسة البطولة "برو"، بهدف تعزيز صدارته للدوري، التي انقض عليها الأربعاء الماضي بعد فوزه المثير على أولمبيك خريبكة (4-3).

ويدخل الرجاء البيضاوي منتشيا بفوزين هامين، السبت الماضي على غريمه الوداد البيضاوي، والأربعاء على أولمبيك خريبكة، جعلاه يتربّع على عرش صدارة الدوري، علما بأن الجيش الملكي افتتح هو الآخر مسار الإياب بفوزه على سريع واد زم، الأسبوع الماضي.

ومن جهتها، رفعت جماهير الرجاء البيضاوي من سقف انتظاراتها، فباتت تنادي بضرورة تحقيق الازدواجية هذا الموسم، والتتويج بلقب الدوري الذي غاب عن خزينة النادي منذ 5 سنوات، ينسي الأنصار مرارة المعاناة في الفترة الأخيرة، نتيجة الأزمة المالية والتسييرية التي يعيشها الفريق "الأخضر" منذ عهد محمد بودريقة قبل أن تستفحل بتسلّم سعيد حسبان مقاليد الرئاسة العام الماضي.

ويوجد الرجاء البيضاوي في بداية منعرج خطير في مساره في البطولة، إذ سيواجه اليوم الأحد، الجيش الملكي في واحدة من المباريات المعقدة التي تتسبّب في متاعب كثيرة للفريقين معا، قبل أن يحل ضيفا على الكوكب المراكشي ويستقبل اتحاد طنجة، ثم يرحل إلى أكادير لمواجهة الحسنية، المنافس الأشرس على درع الدوري هذا الموسم، وذلك في الجولات الثلاثة المقبلة على التوالي.

للإشارة، ففريق الجيش الملكي يحتل المركز الخامس في سبورة ترتيب أندية البطولة "برو 1" برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدّر الرجاء البيضاوي.

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