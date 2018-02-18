24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:06
|12:46
|15:49
|18:18
|19:33
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الإشاعات تنقل اللاعب عادل تعرابت إلى دوري روسيا
- المغرب يستعد لإطلاق كبسولة فضائية من المكسيك
- نقابات تعليمية تدين تهجما على أستاذة في ابريكشة
- تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحرك "البسمة" بوزان
- استمرار الاحتجاج في جرادة يقسم "القادة" بين التأييد والرفض
التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية (5.00)
رجال ونساء الأمن يُلقنون تلاميذ الرباط تدابير السلامة في الطرق (5.00)
"البيت الطائرة" .. حلم شاب قبائلي يتحول إلى أسطورة جزائرية (5.00)
ليبيا أكبر متجر تهريب للبشر بعد 7 سنوات من سقوط نظام القذافي (5.00)
- التضامن مع رمضان بالمغرب.. بين "تعليمات قطريّة" والمبادرة الإنسانية - (78)
- الإفراغ من "منازل مخزنية" يتهدد متقاعدين في سلك الشرطة - (64)
- أخنوش: "الأحرار" مع الأداء الميداني بعيدا عن منطق الدكان السياسي - (62)
- الرميد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وُضع كما لو أنه قبس من القرآن - (38)
- الزواج .. استقرار أم مغامرة؟ - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرجاء يسعى إلى تعزيز الصّدارة بكسْب الكلاسيكو
يَرفع فريق الرجاء البيضاوي سقف طموحاته ويحل في مدينة الرباط من أجل نيل ثلاث نقاط أمام الجيش الملكي، برسم الجولة 17 من منافسة البطولة "برو"، بهدف تعزيز صدارته للدوري، التي انقض عليها الأربعاء الماضي بعد فوزه المثير على أولمبيك خريبكة (4-3).
ويدخل الرجاء البيضاوي منتشيا بفوزين هامين، السبت الماضي على غريمه الوداد البيضاوي، والأربعاء على أولمبيك خريبكة، جعلاه يتربّع على عرش صدارة الدوري، علما بأن الجيش الملكي افتتح هو الآخر مسار الإياب بفوزه على سريع واد زم، الأسبوع الماضي.
ومن جهتها، رفعت جماهير الرجاء البيضاوي من سقف انتظاراتها، فباتت تنادي بضرورة تحقيق الازدواجية هذا الموسم، والتتويج بلقب الدوري الذي غاب عن خزينة النادي منذ 5 سنوات، ينسي الأنصار مرارة المعاناة في الفترة الأخيرة، نتيجة الأزمة المالية والتسييرية التي يعيشها الفريق "الأخضر" منذ عهد محمد بودريقة قبل أن تستفحل بتسلّم سعيد حسبان مقاليد الرئاسة العام الماضي.
ويوجد الرجاء البيضاوي في بداية منعرج خطير في مساره في البطولة، إذ سيواجه اليوم الأحد، الجيش الملكي في واحدة من المباريات المعقدة التي تتسبّب في متاعب كثيرة للفريقين معا، قبل أن يحل ضيفا على الكوكب المراكشي ويستقبل اتحاد طنجة، ثم يرحل إلى أكادير لمواجهة الحسنية، المنافس الأشرس على درع الدوري هذا الموسم، وذلك في الجولات الثلاثة المقبلة على التوالي.
للإشارة، ففريق الجيش الملكي يحتل المركز الخامس في سبورة ترتيب أندية البطولة "برو 1" برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدّر الرجاء البيضاوي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ما أشبه مسار موسم2012/2013
حينما فوتت الجامعة اللقب لرجاء نتيجة صمت تواطئي فاضح إزاء دعم الحكام لرجاء في عدة مقابلات لازالت مؤرخة وموثقة .آمين الرباطي ومدير مديرية التحكيم سي الكزاز شاهدين
أما الكأس تأهلت رجاء للنهاية بفضل ضربة جزاء خيالية وهدف ثاني من وضعية تسلل واضح.بعدما كانت وداد متقدمة بهدف لصفر.
وهذا العام دشن الحكام مسلسل فرملة الحسنية ومساعدة رجاء منذ لقائيهما بكازا اما االتنقيط الصواب لحد الدورة للحسنية +نقطة تعادل في كازا+نقطتين فوز لاكادير ضد الحسيمة =34نقطة
رجاء-نقطتين ضد الحسنية ثم -نقطتين ضد خريبكة=27نقطة اي بفارق 7 نقط عن اكادير.
هكذا تلتهم رجاء النقط بمساعدة التحكيم وبغض الطرف من الجامعة وبمؤازرة اذرعها المنتشرة في الأجهزة الإعلامية كالسرطان