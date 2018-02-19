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كُتّاب وآراء
"الكاف" تكشف عن مِنحة كأس السوبر الإفريقي
حَدّدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم منحة الفائز بكأس السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ومازيمبي الكونغولي، المقرّر إجراؤها السبت المقبل، في مركب المحمد الخامس في الدار البيضاء.
وبعد قرار "كاف" برفع جوائز البطولات الإفريقية، فالمتوّج بلقب السوبر سيحصل على 100 ألف دولار، وسيحصل الوصيف على مبلغ مالي يقدر بـ75 ألفا، وهي المسابقة التي تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا وحامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهما الوداد ومازيمبي.
وسبق للكونفدرالية الإفريقية أن أشعرت الاتحادات المنضوية تحت لوائها بأنها سترفع من جوائز المسابقات الإفريقية منذ سنة 2017 وإلى غاية 2020، واستفاد الوداد من هذه الزيادة وهو أوّل فريق عربي، بعد تتويجه بـ"التشامبيانس ليغ" الإفريقية، إذ حصل على مبلغ 3.5 مليون دولار.
وينتظر الجمهور الودادي تتويج فريقه بأول لقب له هذا الموسم، حيث يطالب اللاعبين ببذل مجهود مضاعف بعدما عاش وضعا صعبا بسبب سوء النتائج التي رافقته منذ مشاركته في كأس العالم للأندية، وهو نفس طموح المدرّب التونسي فوزي البنزرتي الذي بات مطالبا بتحقيق هذا اللقب الذي سبق وأن توّج به مع الترجي التونسي سنة 1995.
وسيدخل الفريق "الأحمر" الاستعدادات الخاصة بالسوبر كوب الإفريقي مباشرة بعد مباراته في الدوري الاحترافي أمام سريع واد زم، وستغيب عنه مجموعة من الأسماء منها محمد أوناجم للإصابة، وأشرف بنشرقي المنتقل إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال، وهو الاسم الذي ساهم في تتويج الوداد باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه.