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كُتّاب وآراء
أولمبيك خريبكة يدك شباك الكوكب بثلاثية نظيفة
استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عشية اليوم بملعب الفوسفاط، فريق الكوكب المراكشي، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب"، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض على الضيوف بثلاثة أهداف دون مقابل.
وجاءت نتيجة المباراة إثر تمكّن اللاعب آدم النفاتي من مباغتة حارس الكوكب المراكشي وتسجيل هدف السبق بعد دقيقتين فقط من إطلاق صافرة بداية الشوط الأول، لتتوالى بعد ذلك المحاولات الفاشلة من جانب كلا الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.
أما الشوط الثاني من المباراة، فقد انطلق بحصول فريق أولمبيك خريبكة على ضربة جزاء بعد مرور دقيقتين فقط؛ إذ تمكن اللاعب يوسف عكادي من ترجمة ضربة الجزاء إلى هدف ثانٍ أنعش آمال أصحاب الأرض وأربك حسابات الضيوف، قبل أن يتمكن اللاعب يوسف سكور من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 67.
وكان من اللافت رفع شعارات قوية من طرف مجموعة من مشجعي فريق أولمبيك خريبكة، خاصة المنتسبين لفصيل "Green Ghost"، طالبت برحيل رئيس النادي وباقي أعضاء المكتب المسير، وانتقدت المنخرطين ومن وصفتهم بـ "المرايقية".
وبنتيجة هذه المباراة، يصعد فريق أولمبيك خريبكة مؤقتا من الرتبة 13 إلى الرتبة 12، برصيد لا يتجاوز 19 نقطة، فيما بقي فريق الكوكب المراكشي في الرتبة 10 برصيد 21 نقطة، في انتظار إجراء باقي مباريات الجولة 17 ونتائجها النهائية.