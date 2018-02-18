24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0512:4615:4918:1919:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الإفراغ من "منازل مخزنية" يتهدد متقاعدين في سلك الشرطة (5.00)

  2. أسئلة الحاضر والمستقبل تحاصر ذكرى معاهدة الاتحاد المغاربي (5.00)

  3. مدفعية الجيش المغربي تتعزز براجمات صواريخ صينية متطورة (5.00)

  4. رجال ونساء الأمن يُلقنون تلاميذ الرباط تدابير السلامة في الطرق (5.00)

  5. "البيت الطائرة" .. حلم شاب قبائلي يتحول إلى أسطورة جزائرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أولمبيك خريبكة يدك شباك الكوكب بثلاثية نظيفة

أولمبيك خريبكة يدك شباك الكوكب بثلاثية نظيفة

أولمبيك خريبكة يدك شباك الكوكب بثلاثية نظيفة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 18 فبراير 2018 - 20:05

استقبل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عشية اليوم بملعب الفوسفاط، فريق الكوكب المراكشي، برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب"، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض على الضيوف بثلاثة أهداف دون مقابل.

وجاءت نتيجة المباراة إثر تمكّن اللاعب آدم النفاتي من مباغتة حارس الكوكب المراكشي وتسجيل هدف السبق بعد دقيقتين فقط من إطلاق صافرة بداية الشوط الأول، لتتوالى بعد ذلك المحاولات الفاشلة من جانب كلا الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.

أما الشوط الثاني من المباراة، فقد انطلق بحصول فريق أولمبيك خريبكة على ضربة جزاء بعد مرور دقيقتين فقط؛ إذ تمكن اللاعب يوسف عكادي من ترجمة ضربة الجزاء إلى هدف ثانٍ أنعش آمال أصحاب الأرض وأربك حسابات الضيوف، قبل أن يتمكن اللاعب يوسف سكور من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 67.

وكان من اللافت رفع شعارات قوية من طرف مجموعة من مشجعي فريق أولمبيك خريبكة، خاصة المنتسبين لفصيل "Green Ghost"، طالبت برحيل رئيس النادي وباقي أعضاء المكتب المسير، وانتقدت المنخرطين ومن وصفتهم بـ "المرايقية".

وبنتيجة هذه المباراة، يصعد فريق أولمبيك خريبكة مؤقتا من الرتبة 13 إلى الرتبة 12، برصيد لا يتجاوز 19 نقطة، فيما بقي فريق الكوكب المراكشي في الرتبة 10 برصيد 21 نقطة، في انتظار إجراء باقي مباريات الجولة 17 ونتائجها النهائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مومة الأحد 18 فبراير 2018 - 20:16
أينك ياصاحب التعليق الكوكب احسن فريق في شمال الرحامنة!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - أكرم الأحد 18 فبراير 2018 - 20:51
كان منتظرا أن يسقط فريق الكوكب المراكشي أمام فريق قدم مبارة كبيرة أمام الرجاء من غير المعقول بهذا الأداء سوف نذهب في هذه البطولة لدا وجب تصحيح أمور كثيرة والفريق يمتل مدينة كبيرة كمراكش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - محمد الأحد 18 فبراير 2018 - 22:16
هنيئا لألنبيك خريبكة بهذا الانصار ومزيدا من الانتصارات ويجب على الكوكب مراجعة الاوراق لانه ابان عن ردت فعل ضعيفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.