عداءان مغربيان يفوزان بنصف مراطون فالينسيا

متابعة من خالد ملوك

تمكن العداء المغربي حسن أحوشار، في فئة الذكور، من الفوز بالمركز الأول للدورة السادسة من سباق نصف ماراطون مدينة "فالينسيا"، شمال إسبانيا، بعدما قطع مسافة 15 كيلومترا في زمن قدره 46 دقيقة و22 ثانية، مسجلا بذلك فارقا زمنيا مهما على منافسه الذي حل في المركز الثاني.

ووفق ما أوردته منابر إعلامية إسبانية، فإن المغربي أحوشار استطاع بسط سيطرته منذ بداية السباق حتى نهايته.

واحتلت مواطنته فاطمة عياشي، في فئة الإناث، المركز الأول بتوقيت 54 دقيقة و52 ثانية. وقالت المصادر ذاتها إن انطلاقة السباق تمت في حدود الساعة التاسعة وعرفت مشاركة عدائين من مختلف الدول.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الحدث الماراطوني، المنظم على مستوى الشارع الساحلي "إل بويرطو"، عرف مشاركة 15 ألف عداء وعداءة، مبرزة أن هذه التظاهرة الرياضية تندرج ضمن استعدادات المشاركين لموعد رياضي عالمي ستحتضنه مدينة فالينسيا بعد أشهر قليلة.

وأشارت أيضا إلى أن فريقا طبيا سهر على توفير العناية اللازمة لبعض المشاركين الذين طلبوا المساعدة بسبب رطوبة الجو داخل سيارات إسعاف مجهزة بكافة اللوازم الطبية الضرورية، فيما قدمت الجوائز للفائزين في هذه التظاهرة على يد وجوه رياضية ومسؤولين سياسيين محليين.

حري بالذكر أن الدورة حققت رقما قياسيا من حيث عدد المشاركين مقارنة بالمراحل السابقة، وعرفت مشاركة العديد من العدائين المغاربة المقيمين في إسبانيا الذين حققوا، خلال السنوات الماضية، إنجازات مهمة في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة بمختلف جهات المملكة الأيبيرية.