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الرئيسية | رياضة | الوداد يهزم سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد

الوداد يهزم سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد

الوداد يهزم سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأحد 18 فبراير 2018 - 21:24

تمكن فريق الوداد البيضاوي من الفوز بميدانه على فريق سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة الـ 17 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الوطني الأول في كرة القدم.

الوداد تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق أمين التغزاوي، قبل أن يتمكن بعد ذلك سريع وادي زم من تعديل النتيجة بواسطة المالي عبد الله ديارا، غير أن البيضاويين سيضيفون الهدفين الثاني والثالث عبر كل من عبد اللطيف نصير والأرجنتيني أليخاندرو كينتانا.

هذا الفوز مكن الوداد من الارتقاء من المركز الـ 11 إلى المركز الـ9 برصيد 22 نقطة، فيما ظل سريع وادي زم في المركز الـ 13 بمجموع 17 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ودادية الأحد 18 فبراير 2018 - 22:00
لكل من شكك في قدرات الوداد .تفرجو وحكمو.الوداد عالية.واحنا وليدات الحمرا فخورين ب ودادنا العظيم
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2 - ودادية وراسي عالي الأحد 18 فبراير 2018 - 22:37
الوداد كبير ياسادة يمرض ولا يموت.
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2
3 - karim الأحد 18 فبراير 2018 - 22:50
الوداد مع مرور المباريات سيكون أفضل وان تمكن من الفوز بقادم المباريات فالبطولة 20 قادمة إن شاء الله
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