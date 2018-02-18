الوداد يهزم سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

تمكن فريق الوداد البيضاوي من الفوز بميدانه على فريق سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة الـ 17 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الوطني الأول في كرة القدم.

الوداد تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق أمين التغزاوي، قبل أن يتمكن بعد ذلك سريع وادي زم من تعديل النتيجة بواسطة المالي عبد الله ديارا، غير أن البيضاويين سيضيفون الهدفين الثاني والثالث عبر كل من عبد اللطيف نصير والأرجنتيني أليخاندرو كينتانا.

هذا الفوز مكن الوداد من الارتقاء من المركز الـ 11 إلى المركز الـ9 برصيد 22 نقطة، فيما ظل سريع وادي زم في المركز الـ 13 بمجموع 17 نقطة.