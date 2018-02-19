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كُتّاب وآراء
زاوية آيت إسحاق تتوج بكأس تادلة للكرة الحديدية
انتهت في ساعة متأخرة من ليلة الأحد فعاليات كأس عصبة تادلة أم الربيع للكرة الحديدية، بتتويج نادي زاوية آيت إسحاق باللقب على حساب نادي أولاد زيدوح، بعد مباراة نهائية اتسمت بالتنافس ورغبة كل طرف في كسب المباراة.
عبد الله لفقيه، الكاتب العام لنادي أولمبيك بوجنيبة للكرة الحديدية، أشار إلى أن "التظاهرة الرياضية المنظمة في مقر النادي بمدينة بوجنيبة، بإقليم خريبكة، والتي دامت 15 ساعة من التنافس، عرفت مشاركة "64 ثلاثية" من مختلف الأندية المنضوية تحت لواء عصبة تادلة أم الربيع، ومرت في أجواء يطبعها التنظيم الجيد والتنافس القوي".
وأضاف عبد الله لفقيه، في تصريح لهسبريس، أن "المنظمين أبانوا عن احترافية عالية في التنظيم والتسيير، بشهادة جميع الأندية المشاركة، خاصة أن نادي أولمبيك بوجنيبة للكرة الحديدية، الذي تكلف بالتنظيم، لا يزال فتيا، ولم تمر سوى 6 أشهر فقط على انضمامه إلى الجامعة".