المُنافسة تسعر مقدمة البطولة .. ومطامع أندية تتحدى سنوَات الجفاف

هسبورت- أمال لكعيدا*

اخْتلطت المعطيات في سبورة ترتيب الدوري المغربي في قسمه الأول من جديد؛ إذ بات الانتصار في جولتين متتاليتين كفيلا بقيادة أندية وسط الجدول صوب المقدّمة، وبالتالي إحياء آمالها في اللعب على التتويج باللقب، والعكس يرمي بالمنهزمين في دائرة الخطر، خاصةً وأن الجولات المقبلة ستعرف نديةً كبيرة لضمان الانعتاق من المناطق المكهربة وتفادي حسابات النزول إلى القسم الثاني.

الحسنية.. اتحاد.. طنجة والجيش

بات الثلاثي المتعطّش لفرحة التتويج التي غابت عنه منذ سنوات معنيا بشكل مباشر بالمنافسة على درع الدوري المغربي الاحترافي هذا الموسم، ويساهم استقرار حسنية أكادير وطموح اتحاد طنجة واندفاع الجيش الملكي في جعل هذا الثلاثي مرشّحا بطريقة مشروعة للتتويج ببطولة هذا الموسم.

وباتت نقاط الجولات المقبلة ثمينة للغاية؛ إذ يمكن لفوز في ظل تعثّر المنافسين أن يقرّب المرشح من الدرع أكثر، فيما يبقى التفريط في نقطة بمثابة إفساح المجال للمتربّصين، علما أن النقطة الوحيدة طالما شكّلت الفارق في تحديد هوية حامل اللقب في الدوري المغربي.

الرجاء.. مرشّح فوق العادة أمامه عقبات

اعتبر الرجاء البيضاوي، بالطريقة التي خاض بها مباريات الجولات الماضية، الأقرب لحسم صراع اللقب لصالحه، رغم المشاكل المادية والتسييرية التي يعاني منها المتصدّر برصيد 31 نقطة منذ فترة، غير أن الطريقة التي لعب بها مباراة الأمس أمام الجيش الملكي، برسم الجولة 17 من منافسات البطولة، أعادت الشك إلى نفوس المتتبعين، خاصةً في ما يتعلق بالتركيبة البشرية التي يتوفّر عليها الإسباني خوان كاريدو، التي أبانت عن وجود خلل وجب تداركه قبل دخول غمار منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، علما أن الرجاء البيضاوي مقبل على منعرج خطير في البطولة؛ إذ ينتظر أن يواجه اتحاد طنجة وحسنية أكادير في الجولتين ما بعد المقبلة.

الوداد.. بطل استفاق من الغيبوبة

زوّد الوداد البيضاوي رصيده بست نقاط في المباراتين الأخيرتين أمام الفتح الرياضي وسريع واد زم، ليرتقي إلى المركز التاسع في سبورة الترتيب بفارق تسع نقاط عن المتصدّر، الرجاء البيضاوي، في ما يشبه الاستفاقة المتأخّرة من غيبوبة ضيّعت نقاطا كثيرة على البطل في مرحلة الذهاب، لتتقلّص بذلك حظوظه في الحفاظ عن لقبه المحلي، علما أنه بمنطق الحساب، فالفريق "الأحمر" ما زال قادرا على التدارك في القادم من الجولات.