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كُتّاب وآراء
أرسنال يوقع عقدا "قياسيا" مع "طيران الإمارات"
وقع نادي أرسنال الإنجليزي الاثنين عقد رعاية "قياسي" جديد مع شركة "طيران الإمارات" يستمر خمسة مواسم بقيمة تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني (225.7 مليون يورو).
وسيواصل الفريق، الذي يرتدي قميص يحمل شعار "طيران الإمارات" منذ عام 2006 ، الحصول على رعاية الشركة التي يقع مقرها في دبي حتى نهاية موسم 2023-2024.
وقال المدير التنفيذي لأرسنال، إيفان غازيديس، إن "عقد رعاية على قميصنا هو الأطول زمنيا في البريمير ليغ وأحد عقود الرعاية الأطول في عالم الرياضة".
وتابع "طيران الإمارات تبدي ثقة كبيرة في الطريقة التي نقدم بها الأشياء وفي تطلعاتنا. الاستثمار المتنامي سوف يساعدنا على المنافسة على الألقاب وتحقيق المزيد من النجاحات للنادي".
وأشار إلى أن "طيران الإمارات شريكا عظيما لأرسنال، لأنها شركة على مستوى عالمي. ويؤكد الاتفاق الجديد أن المؤسستين تستفيدان من هذه العلاقة".
يذكر أن الشركة الإماراتية هي الراعي الرئيسي لملعب "الغانرز" المعروف بـ(ملعب الإمارات)، منذ افتتاحه في عام 2006، وستظل كذلك بعد توقيع اتفاق التجديد -الموقع في 2012- حتى 2028.
بالإضافة إلى أرسنال، يوجد شعار "طيران الإمارات" أيضا على قمصان ريال مدريد وباريس سان جرمان وميلان وبنفيكا وهامبورغ، كما أنها الراعي الرئيسي لكأس الاتحاد الإنجليزي (كأس إنجلترا).